Ela estará de volta! A Webb Ellis Cup, a taça da Copa do Mundo de Rugby, chegará ao Brasil para ser exibida na semana que vem ao público, com o país sendo a próxima parada do Trophy Tour, o giro da taça pelo mundo.

De acordo com o site oficial do Trophy Tour, a Webb Ellis Cup desembarcará no Rio de Janeiro no dia 21 de maio e ficará no Brasil até o dia 25. A programação da exibição da taça ainda não foi confirmada pelo World Rugby e pela CBRu e deverá ser divulgada em breve. Ainda deve ser confirmado se a taça também virá a São Paulo.

A Webb Ellis Cup esteve no Brasil já uma vez, em 2012, quando foi exibida em São Paulo no estádio do Nacional, em São Paulo, durante partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo entre Brasil e Paraguai.

Antes do Brasil, o Trophy Tour passou por Inglaterra, Uruguai, Espanha, Fiji, Hong Kong, China, Filipinas, Índia, Japão, França, Nepal, Irlanda, Malásia, Alemanha, África do Sul, Estados Unidos e Canadá. Depois do Brasil, está confirmada ainda a visita da taça ao Chile.

A Taça

Há duas Webb Ellis Cups: a original, de 1906, e uma réplica idêntica (igualmente oficial), de 1986. As taças têm 38 cm de altura e 4,5 kg, banhadas em prata dourada (vermeil). A original ficou guardada até ser designada em 1986 para ser a taça nova Copa do Mundo de Rugby a partir de 1987, quando foi batizada de Webb Ellis Cup, em homenagem a William Webb Ellis, o mitológico criador do rugby (clique aqui para saber mais sobre William Webb Ellis).