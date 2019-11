O Vale do Paraíba ganhou essa semana mais um espaço para difundir o rugby na região, a Arena Rugby Taubaté. Com o apoio da prefeitura de Taubaté o clube homônimo da cidade recebeu as chaves de sua nova sede, o espaço conta com vestiários, almoxarifado, sala de reunião cozinha e área coberta para eventos e terceiro tempo, o campo ainda está em fase de finalização do gramado, mas já pode ser utilizado para treinos. Tudo isso é uma grande conquista não só para o Taubaté Rugby e a comunidade, mas também para o rugby como um todo.