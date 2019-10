Neste fim de semana, o rugby de seleções nacionais não rolou somente na Copa do Mundo. Na Europa, quatro jogos deram as caras pela Rugby Europe Conference 1 (a divisão abaixo do “Six Nations C”) e pela Rugby Europe Conference 2.

Pela Conference 1, a Tchéquia lidera o Grupo Norte após ótima vitória fora de casa sobre Luxemburgo, 36 x 07. Já a Croácia venceu no sufoco fora de casa o Chipre por 25 x 20 para liderar o Grupo Sul, que ainda teve um empate em 28 x 28 entre Eslovênia e Israel.

Já pela Conference 2 a Sérvia deixou a lanterna do Grupo Sul ao vencer a Turquia por 30 x 15.

- Continua depois da publicidade -

Confirmada última divisão europeia com 4 times

A Rugby Europe ainda confirmou nesta semana que a Development Cup, divisão abaixo da Conference 2, contará com 4 times nesta temporada: Eslováquia (rebaixada da última Conference 2), Estônia, Montenegro e Bielorrússia. A competição será toda em maio de 2020.

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Norte

Luxemburgo 07 x 36 Tchéquia, em Luxemburgo

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 2 10 Hungria 2 5 Suécia 0 0 Letônia 1 0 Luxemburgo 1 0

Grupo Sul

Chipre 20 x 25 Croácia, em Paphos

Eslovênia 28 x 28 Israel, em Ljubljana

Seleção Jogos Pontos Croácia 2 9 Eslovênia 1 2 Israel 2 2 Chipre 1 1 Malta 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Sul

Sérvia 30 x 15 Turquia, em Belgrado

Seleção Jogos Pontos Bulgária 1 5 Turquia 2 5 Sérvia 2 4 Bósnia-Herzegóvina 0 0 Andorra 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).