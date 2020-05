ARTIGO COM VÍDEOS – A bola vai voltar, sim! Mais precisamente o Rugby League, o rugby de 13 jogadores. A NRL, a liga australiana, já está autorizada a voltar e amanhã, quinta-feira, tem jogo pela 3ª rodada da competição!

A NRL foi interrompida pela pandemia após duas rodadas disputadas de sua temporada 2020. O retorno agora será com portões fechados e com um “esquema de guerra” para isolar atletas e funcionários, com a temporada regular tendo sido reduzida para 20 rodadas. Por outro lado, as críticas sobre o retorno das partidas também são fortes, com o movimento sendo chamado por muitos de prematuro, apesar da queda na curva da pandemia no país.

Os australianos seguirão os passos do futebol alemão e os fãs poderão comprar um lugar nos estádios na forma de imagens impressas dos torcedores.

Quer assistir? CLIQUE AQUI para acessar o site oficial de transmissões da NRL

Abaixo, os tries das 2 primeiras rodadas de 2020, anteriores à paralisação, e a tabela dos jogos que rolarão entre quinta, dia 28 e domingo, dia 31 de maio.





3ª rodada

*Horários de Brasília

Dia 28/05 – 06h50 – Broncos x Eels

Dia 29/05 – 05h00 – Cowboys x Titans

Dia 29/05 – 06h55 – Roosters x Rabbitohs

Dia 30/05 – 02h00 – Warriors x Dragons

Dia 30/05 – 04h30 – Sharks x Wests Tigers

Dia 30/05 – 06h35 – Storm x Raiders

Dia 31/05 – 03h05 – Panthers x Knights

Dia 31/05 – 05h30 – Sea Eagles x Bulldogs

Classificação de momento

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?