ARTIGO COM VÍDEO – A Copa do Mundo de Rugby fez efeito no Japão e o rugby é temática de outro anime: o Number24. No ano passado, o All Out já havia ficado famoso por ser um anime sobre rugby – e ele ganhou companhia de peso, uma vez que Number24 é produzido pelo estúdio PRA, o mesmo que produtor do famoso Parasyte.

Number24 estreou em janeiro na TV japonesa e já é possível vê-lo na internet. A história do anime é ambientado no rugby universo do rugby universitário japonês, muito forte no país. Com isso, a história traz uma narrativa que se encaixa na cultura esportiva do Japão.