Confirmado: a Global Rapid Rugby (GRR) não será mesmo disputada em 2020. A GRR é a liga criada pelos australianos do Western Force (equipe excluída do Super Rugby em 2017) para profissionalizar o rugby em nações emergentes da Ásia e Oceania. Depois de realizar séries de amistosos em 2018 e 2019, a Global Rapid Rugby teve seu pontapé inicial em março de 2020. Porém, apenas uma rodada foi realizada, com a pandemia do coronavírus obrigando a suspensão por tempo indeterminado das disputas. Agora, com a crise ainda longe de acabar, a entidade optou por cancelar de vez a temporada 2020.

A Global Rapid Rugby contou em sua primeira temporada com 6 times: Western Force (Austrália), Manuma Samoa (Samoa), Fiji Latui (Fiji), South China Tigers (Hong Kong), China Lions (da China, mas formado por atletas neozelandeses) e Malaysia Valke (da Malásia, mas com uma maioria de atletas sul-africanos).

A liga havia ganhado notoriedade pelos testes nas leis do rugby que estava realizando, com jogos de 70 minutos e com o “power try”, o try que valia 9 pontos.