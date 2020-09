Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmado: a Austrália será a sede da edição 2020 do Rugby Championship, a competição anual entre Austrália (Wallabies), Nova Zelândia (All Blacks), África do Sul (Springboks) e Argentina (Los Pumas). Os australianos concorriam com a Nova Zelândia pelo direito de ser a sede de 2020.

O torneio é tradicionalmente jogado com partidas nos quatro países, mas neste ano, por conta da pandemia, o formato de sede única foi necessário. A competição também foi movida de agosto-setembro para novembro-dezembro, após os adiamentos no calendário.

O formato foi mantidos, com os times se enfrentando duas vezes, em um total de 6 rodadas, que serão jogadas entre os dias 7 de novembro e 12 de dezembro. Com isso, serão 6 semanas consecutivas de jogos, sem as costumeiras semanas de pausa. Os estádios ainda não foram definidos.

A participação dos Springboks ainda está em dúvida, por conta das restrições relativas à pandemia.

Bledisloe Cup na Nova Zelândia

Antes do Rugby Champioship, dois duelos entre Austrália e Nova Zelândia – válidos pela Bledisloe Cup, a taça anual entre os dois países – estão marcados para serem jogados na Nova Zelândia em outubro. Os jogos deverão ser nos dias 17 e 24 de outubro, ainda a confirmar.