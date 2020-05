Formados basicamente por meninas, em sua maioria adolescentes, o Adustina Rugby do norte da Bahia e o Barroso Rugby Football Club da região centro sul de Minas, fecharam um acordo de cooperação esportiva.

Nesta parceria estão incluídas reuniões on line entre os treinadores e treinos em lives para as jogadoras, além do compartilhamento de know how social e marketing esportivo além de comunicação local e regional.

Segundo Adenilcio do Adustina, também profissional de educação física, ambas as equipes tem meninas com histórias de vida e realidades sociais muito parecidas e firmaram esta parceria objetivando integrar ainda mais valores e trocar conhecimentos técnicos e táticos do Rugby Sevens e Rugby XV, vivendo assim na prática a solidariedade, um dos pilares do rugby.

Radialista e jornalista, Luciano Nascimento comenta que os times se conheceram através do Instagram e estão encurtando distâncias através do Whatsapp e Zoom. Ele ainda comenta que num país continental como o Brasil onde há poucos times femininos e menos ainda juvenis, contatos assim são fundamentais para fortalecer o esporte inglês da bola oval.

Ainda dentro do acordo, está previsto uma troca de visitas entre os times para 2021 e 2022, onde baianas e mineiras vão treinar e jogar juntas numa ação até agora inédita no rugby brasileiro.

Fundado em 2012, o Barroso Rugby Football Club, tem apoio do município de Barroso e patrocínio da Academia Saúde e Movimento, Casa São Paulo e Sapataria Princesinha.