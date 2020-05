ARTIGO COM VÍDEOS – Vamos a uma lista de curiosidades do sevens mundial!

Os grandes feitos! Os maiores!

10 – Tudo começou na Escócia – duas vezes!



- Continua depois da publicidade -

O sevens é uma criação escocesa. Criada em 1883 pelo escocês Ned Haig, na cidade de Melrose, a modalidade reduzida do rugby nasceu com o intuito de ajudar financeiramente seu clube. A ideia se popularizou, mas faz menos de 30 anos que o sevens entrou em sua maioridade. Apenas em 1993 nasceu a Copa do Mundo (Rugby World Cup Sevens). E onde ela foi primeiro disputada? Na Escócia, em Edimburgo.

9 – 1356 pontos – Ghislaine Landry (Canadá)

Ainda em atividade, a atual capitã canadense é a maior pontuadora da história do Circuito Mundial Feminino.

8 – 2652 pontos – Ben Gollings (Inglaterra)

Ídolo inglês, aposentado em 2011, é ainda o maior artilheiro de pontos do Circuito Mundial Masculino.

7 – 354 tries – Dan Norton (Inglaterra)



O inglês, ainda em atividade, é o maior artilheiro de tries do Circuito Mundial Masculino.



6 – 195 tries – Portia Woodman (Nova Zelândia)



Craque das Black Ferns e ainda ativa, Woodman lidera o sevens feminino mundial em número de tries marcados no Circuito.

5 – 512 jogos – DJ Forbes (Nova Zelândia)

Nenhum atleta jogou mais partidas do Circuito Mundial de Sevens que o neozelandês DJ Forbes, ex capitão dos All Blacks Sevens, com 6 títulos do circuito no currículo. Forbes se aposentou em 2017.

Porém, o inglês James Rodwell participou de mais torneios: 93, contra 89 de Forbes.





4 – Waisale Serevi, o primeiro bicampeão

“O Rei do Sevens”, o fijiano Waisale Serevi marcou época levando Fiji a dois títulos da Copa do Mundo de Sevens, em 1997 e em 2005. Fiji foi a primeira seleção bicampeã da competição que, antes da entrada do sevens nos Jogos Olímpicos, era o título mais importante da modalidade.





3 – 8 títulos das Black Ferns



Jogos Olímpicos (a partir de 2016, para os dois gêneros);

Copa do Mundo de Sevens (Rugby World Rugby Sevens), iniciada em 1993 para os homens e 2009 pras mulheres;

Circuito Mundial de Sevens (World Rugby Sevens Series), iniciado em 1999 pros homens e 2012 pras mulheres

Jogos da Commonwealth (Commonwealth Games), para países do antigo Império Britânico, iniciado em 1998 pros homens e 2008 pras mulheres;

Desses, a seleção feminina da Nova Zelândia conquistou até hoje:

5 títulos do Circuito Mundial (maior campeã);

2 títulos da Copa do Mundo (maior campeã);

1 medalha de ouro dos Jogos da Commonwealth (maior campeã);





2 – 20 títulos dos All Blacks

A seleção masculina da Nova Zelândia é a maior vencedora do sevens mundial, com:

12 títulos do Circuito Mundial (maior campeã);

3 títulos da Copa do Mundo (maior campeã);

5 medalhas de ouro dos Jogos da Commonwealth (maior campeã);







1 – 17 títulos do mesmo campeonato! Ninguém tem tantos títulos como as Yaras!

Nenhuma competição do sevens mundial é como o Sul-Americano Feminino. A Seleção Brasileira é a única seleção no mundo do sevens que jamais perdeu um título sequer de seu torneio regional, conquistando 17 títulos em 17 participações. Feito único no mundo! Ninguém tem 17 títulos da mesma competição continental. Só as Yaras invictas.