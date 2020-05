ARTIGO COM VÍDEOS – Vamos a uma série de curiosidades do rugby XV mundial? Apenas jogos entre seleções valem para as estatísticas abaixo.

10 – 0 x 0: Escócia e Nova Zelândia em 1964



Zero a zero não é um placar comum no rugby e talvez o jogo mais famosos com esse placar seja Escócia contra Nova Zelândia em 1964. Curiosamente, as escoceses nunca venceram os All Blacks na história, mas empataram duas vezes (o outro empate foi 25 x 25 em 1983).

- Continua depois da publicidade -

O último 0 x 0 foi no ano passado, entre Camarões em Congo. Os dois 0 x 0 anteriores foram em 2004 (Togo contra Nigéria) e 1972 (Itália contra Portugal). Trata-se de um placar raro, mas que acontece de tempos em tempos.



9 – 10 anos de invencibilidade: Nova Zelândia (1991-2001), no XV feminino

As Black Ferns ficaram 10 anos invictas no XV, mas não disputaram o Mundial de 1994 nesse período. Em 1998 conquistaram seu primeiro título mundial.

8 – 18 vitórias seguidas (equipe) – Nova Zelândia (2015-2016) e Inglaterra (2016-17);





7 – 49 jogos sem derrotas e 32 vitórias seguidas (jogador): Wyatt Crocket (Nova Zelândia), entre 2013 e 2017;

Nem McCaw, nem Carter. Nenhum jogador venceu tantos jogos seguidos quanto o primeira linha dos All Blacks durante período dourado da seleção.



6 – Austrália 142 x 00 Namíbia, 2003: maior placar em Copa do Mundo;

Mas o maior placar entre seleções é Japão 155 x 03 Taiwan, em 2002. Já no XV feminino, o maior placar é Holanda 141 x 03 Dinamarca, em 2004. Infelizmente, não encontramos vídeos desses dois feitos.



5 – Penal de 64,2 metros – Paul Thorburn (Gales), 1986



4 – 9 penais no mesmo jogo: Andrew Mehrtens (Nova Zelândia), 1999 e 2000

Keiji Hirose (Japão), Neil Jenkins (Gales) e Thierry Teixeira (Portugal) também têm a marca de 9 penais no mesmo jogo, mas Mehrtens a alcançou 2 vezes…



3 – 5 drops goals no mesmo jogo: Jannie De Beer (África do Sul), 1999



2 – 6 tries no mesmo jogo (era profissional, pós 1995): Tonderai Chavhanga (África do Sul), 2005



1 – 17 tries no mesmo jogo: Alexander Obolensky (British and Irish Lions), 1936, contra o Brasil

Porém, o jogo entre Brasil e Lions é considerado extra-oficial pelos britânicos, que venceram por 82 x 00. Obolensky seria ainda o jogador com mais pontos na mesma partida.

Entre jogos considerados oficiais, o recorde seria do argentino Uriel O’Farrell fez 7 tries em 1951 contra o Uruguai. E o jogador com mais pontos no mesmo jogo seria o neozelandês Simon Culhane, com 45, em 1995, contra o Japão.