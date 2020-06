O Campeonato Brasileiro de Rugby XV viveu nos últimos anos uma incrível alternância de campeões co 4 campeões diferentes nos últimos 4 anos (Curitiba 2016, Jacareí 2017, Poli 2018 e São José 2019). A única vez antes que tal alternância ocorreu foi na virada do milênio, quando entre 1998 e 2002 foram 5 campeões diferentes (Rio Branco 1998, SPAC 1999, Desterro 2000, Bandeirantes 2001 e São José 2002). A história do Campeonato Brasileiro é, na verdade, de grandes hegemonias, com São José, SPAC e Alphaville tendo estabelecido longas sequências de títulos.

Vamos às sequências, então! Quem enfileirou duas ou mais taças ao longo da história?

10 – Niterói (1983-1984) e Alphaville (1982-1983): Bicampeões (quase)



Começamos com dois clubes de tiveram um quase bicampeonato nos anos 80. O finado Alphaville e o Niterói foram os donos dos anos 80 no país em termos de títulos. O Alpha foi campeão em 1982 e em 1983 ocorreu algo que era comum no rugby mundial: a divisão de taça. O rugby não praticava critérios de desempate e mesmo o Five Nations (atual Six Nations) europeu dividia títulos quando dois times acabavam com a mesma pontuação em primeiro lugar. Foi o que se passou em 1983 no Brasileiro, com o Alphaville dividindo o título com o Niterói, após ambos terem 7 vitórias e apenas 1 derrota cada. Sem datas para um jogo desempate, a ABR declarou ambos campeões.

Em 1984, o Niterói falou mais alto e se sagrou campeão, fazendo com que aquele título dividido de 1983 valesse como parte do bicampeonato para Alphaville e também para Niterói. Para estragar a festa fluminense, o Alpha foi campeão em 1985, ao passo que o Niterói triunfou em 1986. Grande rivalidade.

9 – São Paulo Barbarians (1970-1971): Bicampeão

O bi de 1982-83 foi o primeiro do Alphaville, mas a história do clube é anterior, vindo do velho São Paulo Barbarians (que não é o atual SP Barbarians!), bicampeão nacional em 1970 e 1971, quando quebrou longa hegemonia do SPAC. Os Barbarians seguiram com seus estandartes até 1978, tendo seu projeto dado origem em 1979 à seção de rugby do Alphaville Tênis Clube.

8 – Alphaville (1991-1992): Bicampeão

O fim da dinastia. O Alphaville havia sido o clube de mais conquistas nos anos 80 e abriu os anos 90 também vencendo, conquistando os títulos de 1991 e 1992 do Campeonato Brasileiro. Tais anos acabaram sendo os últimos da dinastia do Urso, que não voltaria mais a ser campeão nacional, já distanciado do clube social que lhe dava nome. Os anos seguintes seriam de ascensão de Rio Branco, Pasteur e Bandeirantes.

7 – Rio Branco (1997-1998): Bicampeão

O Rio Branco fora campeão brasileiro em 1993, mas foi em 1997 e 1998 que os Pelicanos voaram alto para se tornarem pela primeira vez campeões em dois anos seguidos, levando o clube da capital paulista a seu auge, recheado de atletas da seleção.

6 – São José (2007-2008): Bicampeão

Os anos de 2007 e 2008 marcavam a volta do São José ao topo do rugby nacional, após Desterro e Rio Branco terem quebrado a série de títulos joseenses. Foi a primeira “volta por cima” do Sanja, que é o maior campeão do século XXI.

5 – Alphaville (1987-1989): Tricampeão



O trinca de títulos do Alphaville ocorreu em momento turbulento do rugby brasileiro, no qual a troca de comando bagunçava o rugby de clubes do país, que estava sólido até 1986. A bagunça foi tão grande naquele momento que até lista de campeões errada já foi divulgada (e que circula até hoje). Mas, o que não se discute é que o Alphaville ainda era forte demais. Depois de rivalizar com o Alpha, o Niterói perdeu um pouco de fôlego, mas foi o responsável em 1990 por colocar fim à sequência do Alpha.

4 – São José (2002-2004): Tricampeão



Tudo começou com o tricampeonato de 2002, 2003 e 2004 para o São José. O trabalho pesado nas categorias de base nos anos 90 fizera com que o Vale do Paraíba colhesse os frutos merecidos na entrada do novo milênio. De “outsider” a protagonista, o Sanja foi avassalador no começo dos anos 2000, recheando as seleções brasileiras adulta e juvenil de grandes nome.

3 – São José (2010-2012): Tricampeão



Após perder o título para o Bandeirantes em 2009, o São José recuperou sua hegemonia nacional, faturando mais uma trinca de títulos entre 2010 e 2012, no início da era CBRu. A sequência completou uma impressionante marca de 8 títulos brasileiros em 11 anos para o clube, que gritava em alto e bom som “os caipira é foda”!

2 – SPAC (1974-1978): Pentacampeão

Se as décadas de 2000 e 2010 foram do São José, os anos 60 e 70 foram dos SPAC, o decano do rugby nacional, sempre com forte presença de britânicos e descendentes, mas progressivamente dando espaço também para brasileiros. O domínio do Leão durou até 1978, quando novas forças começaram a emergir: mais precisamente, Medicina, Alphaville e Niterói. De todo modo, de 74 a 78 o SPAC viveu sua segunda era dourada.

1 – SPAC (1964-1969): Hexacampeão



A primeira era dourada do SPAC é a inicial. O Campeonato Brasileiro foi criado em 1964 e o SPAC só foi perder o título em 1970. Eram competições com poucos clubes, é verdade, mas times como o SPRFC, da colônia japonesa, e o Aliança, que contava com franceses, eram fortes, com jogadores que conheciam bem o esporte. O hexa do clube decano até hoje não foi igualado por ninguém.

Lista de campeões

Ano Campeão Cidade 1964 SPAC São Paulo (SP) 1965 SPAC São Paulo (SP) 1966 SPAC São Paulo (SP) 1967 SPAC São Paulo (SP) 1968 SPAC São Paulo (SP) 1969 SPAC São Paulo (SP) 1970 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1971 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1972 FUPE São Paulo (SP) 1973 Medicina São Paulo (SP) 1974 SPAC São Paulo (SP) 1975 SPAC São Paulo (SP) 1976* SPAC São Paulo (SP) Niterói Niterói (RJ) 1977 SPAC São Paulo (SP) 1978 SPAC São Paulo (SP) 1979 Niterói Niterói (RJ) 1980 Alphaville Barueri (SP) 1981 Medicina São Paulo (SP) 1982 Alphaville Barueri (SP) 1983* Niterói Niterói (RJ) Alphaville Barueri (SP) 1984 Niterói Niterói (RJ) 1985 Alphaville Barueri (SP) 1986 Niterói Niterói (RJ) 1987** Alphaville Barueri (SP) Pasteur São Paulo (SP) 1988** Alphaville Barueri (SP) Bandeirantes São Paulo (SP) 1989 Alphaville Barueri (SP) 1990 Niterói Niterói (RJ) 1991 Alphaville Barueri (SP) 1992 Alphaville Barueri (SP) 1993 Rio Branco São Paulo (SP) 1994 Pasteur São Paulo (SP) 1995 Bandeirantes São Paulo (SP) 1996 Desterro Florianópolis (SC) 1997 Rio Branco São Paulo (SP) 1998 Rio Branco São Paulo (SP) 1999 SPAC São Paulo (SP) 2000 Desterro Florianópolis (SC) 2001 Bandeirantes São Paulo (SP) 2002 São José São José dos Campos (SP) 2003 São José São José dos Campos (SP) 2004 São José São José dos Campos (SP) 2005 Desterro Florianópolis (SC) 2006 Rio Branco São Paulo (SP) 2007 São José São José dos Campos (SP) 2008 São José São José dos Campos (SP) 2009 Bandeirantes São Paulo (SP) 2010 São José São José dos Campos (SP) 2011 São José São José dos Campos (SP) 2012 São José São José dos Campos (SP) 2013 SPAC São Paulo (SP) 2014 Curitiba Curitiba (PR) 2015 São José São José dos Campos (SP) 2016 Curitiba Curitiba (PR) 2017 Jacareí Jacareí (SP) 2018 Poli São Paulo (SP) 2019 São José São José dos Campos (SP) 2020 Cancelado Ranking de campeões Cidade/Estado Títulos SPAC São Paulo (SP) 13 São José São José dos Campos (SP) 10 Alphaville Barueri (SP) 9 Niterói Niterói (RJ) 6 Bandeirantes São Paulo (SP) 4 Rio Branco São Paulo (SP) 4 Desterro Florianópolis (SC) 3 Curitiba Curitiba (PR) 2 Medicina São Paulo (SP) 2 Pasteur São Paulo (SP) 2 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 2 Jacareí Jacareí (SP) 1 Poli São Paulo (SP) 1 FUPE São Paulo (SP) 1

Itálico = equipe inativa/extinta

*Títulos divididos

**Divergência