ARTIGO COM VÍDEO – Hora do resumo do Campeonato Italiano!

Sucesso sofrido pelo Petrarca na casa de San Donà. Os campeões da Itália ganharam no ‘Estádio Pacifici’ com um try de Trotta nos últimos minutos, depois de um jogo quase exclusivamente em defesa. Os homens do técnico Andrea Marcato permanecem no topo da classificação sozinhos.

O Medicei de Florença, no último segundo, venceu no ‘Estádio Battaglini’ de Rovigo por 18-20, na partida do resultado mais surpreendente do Top 12. Quase tudo acontece no segundo tempo, após os primeiros quarenta minutos fechados em 0x7 para os toscanos. Nos acréscimos, o árbitro apita um off-side do “Bersaglieri” e oferece para Newton a opção de operar a virada final: a abertura não erra, Rovigo caiu na casa os toscanos obteve uma vitória histórica.



Viadana derrota a surpresa da temporada Valorugby embora por apenas dois pontos 20×18, com os “reggiani” errando a conversão do empate nos acréscimos.

No segundo lugar da tabela o Fiamme Oro, os policiais aproveitam da derrota do Valorugby Emilia, que se impõem em Pádua contra Valsugana 22×31.

Mogliano, sai da crise e continua a ganhar no campeonato e faz mais uma vez rugindo em casa do Verona 8×34.

Por fim, Calvisano derrotou os romanos do Lazio 44X12.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Lazio 12 x 44 Calvisano

Viadana 20 x 18 Valorugby Emilia

Rovigo 18 x 20 I Medicei

Verona 08 x 34 Mogliano

San Donà 09 x 13 Petrarca

Valsugana 22 x 31 Fiamme Oro

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 5 21 Fiamme Oro Roma 5 19 Calvisano Calvisano 5 17 Valorugby Emilia Reggio Emilia 5 16 Rovigo Rovigo 5 14 Mogliano Mogliano Veneto 5 14 Viadana Viadana 5 11 I Medicei Florença 5 10 Lazio Roma 5 9 San Donà San Donà di Piave 5 9 Verona Verona 5 5 Valsugana Padova 5 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento