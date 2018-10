ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês completou uma rodada diferente. Com a ideia de mobilizar os torcedores a organização resolveu aglutinar os clássicos regionais e partidas importantes em algumas rodadas, no que batizaram de “Fan Days”. E na primeira edição o Clermont (1º) levou a melhor atropelando, em casa, o Toulon (11º) e se aproveitando da derrota do Stade Français (2º) no derby de Paris contra o Racing (3º) para se isolar na liderança e em embolar a competição, com apenas 4 pontos separando o 2º do 8º colocado.

O Clermont, depois de sofrer a primeira derrota rodada passada, se recuperou em grande estilo atropelando em casa os milionários do Toulon, por 28 a 8, em uma partida que apenas os amarelos jogaram. Do lado dos visitantes os problemas se acumulam a equipe, apesar do elenco estrelado, não consegue jogar e segue perigosamente próxima da zona de rebaixamento. Com o resultado o Clermont se isola na liderança abrindo cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Stade Français, derrotado no dérbi de Paris.



A Cidade Luz viu um clássico como há muito tempo não acontecia, com as duas equipes lutando pela liderança. O jogo foi disputado no estádio Jean Bouin, do Stade Français, mas quem levou a melhor foram os visitantes, com Racing vencendo por 17 a 16. Como geralmente acontece nos clássicos franceses o bom rugby deu lugar a uma partida truncada, com muitos penais e equipes focadas na defesa. Melhor para o abertura Finn Russel que acertou um chute a mais que o seu rival de posição o veterano Springbok Morne Steyn para dar a vitória ao time azul e branco.



A derrota da equipe de rosa embola a disputa pelo terceiro lugar. O grande beneficiado é o Castres (4º) que pela terceira vez seguida venceu o Clássico da Occitânia com uma vitória sobre o Toulouse (8º), dessa vez por 26 a 22, com destaque para o asa Alex Toulou que saiu do banco para anotar os dois tries da equipe visitante.



O outro grande beneficiado foi o Lyon (5º) que venceu com facilidade o rival alpino, Grenoble (13º) por 34 a 6 conquistando um importante ponto bônus ofensivo, resultado que afundou o visitantes na zona de rebaixamento.



O Montpellier (6º) também usou a rodada para subir na tabela batendo fora de casa o lanterna Perpignan (14º) por 23 a 20 em dérbi mediterrânico. Os catalães seguem como único time a não vencer e afundam cada vez mais na zona de rebaixamento. O destaque negativo fica por conta do scrum dos visitantes, que mesmo contra uma equipe inferior sofreu muito.



Em uma rodada recheada de clássicos um deles se destacou, Bordeaux (7º) e La Rochelle (9º) fizeram o dérbi do atlântico na terra dos vinhos e os donos da casa, em mais uma atuação de gala, levaram a melhor vencendo por 34 a 22. Depois da incrível vitória sobre o Clermont rodada passada o Bordeaux faz mais uma partida impecável mantendo o bom momento da equipe, conhecida pela imprevisibilidade.



Com tantas grandes partida no final de semana o jogo entre Agen (12º), donos da casa, e o Pau (10º), duas equipes pequenas e que lutam contra o rebaixamento ficou em segundo plano, com os visitantes vencendo por 28 a 25 em um partida muito disputada mas tecnicamente fraca.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Toulouse 22 x 26 Castres

Perpignan 20 x 23 Montpellier

Agen 25 x 28 Pau

Bordeaux 34 x 22 La Rochelle

Lyon 34 x 06 Grenoble

Clermont 28 x 08 Toulon

Stade Français 16 x 17 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 6 24 Stade Français Paris 6 19 Racing Paris 6 18 Castres Castres 6 18 Lyon Lyon 6 17 Montpellier Montpellier 6 16 Bordeaux-Bègles Bordeaux 6 16 Toulouse Toulouse 6 15 La Rochelle La Rochelle 6 13 Pau Pau 6 13 Toulon Toulon 6 9 Agen Agen 6 9 Grenoble Grenoble 6 6 Perpignan Perpignan 6 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez