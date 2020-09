Tempo de leitura: 6 minutos

As grandes seleções do mundo do rugby costumam ser fieis às suas cores e camisas. Porém, algumas seleções não usam as cores das bandeiras de seus países. Vamos a uma pequena lista, apenas com seleções Top 30 do Ranking Mundial!

1 – Nova Zelândia

Cores da bandeira: Azul, vermelho e branco

Cores da seleção: Preto e branco

Sem dúvida alguma, a seleção de rugby que primeiro vem à mente é a Nova Zelândia, que veste uniforme todo preto – por isso, All Blacks. Porém, o preto não está na bandeira neozelandesa.

A história das cores nacionais da Nova Zelândia é especial porque o preto se tornou a cor do país, inclusive em outros esportes, por conta do sucesso do rugby. A federação de rugby do país foi fundada em 1892, apenas 36 anos após a fundação do país como colônia britânica. Naquele ano, o preto foi escolhido como cor dos uniformes por conta, provavelmente, de motivos práticos: a Nova Zelândia viajaria à Europa para enfrentar Inglaterra, Gales, Irlanda e Escócia e optou por uniformes de uma cor que não conflitaria com o oponente e era fácil de se encontrar.

No entanto, já naquele tempo o atletismo na Nova Zelândia premiava seus campeões com bonés pretos, dando status diferente à cor no imaginário esportivo do país.

2 – Austrália

Cores da bandeira: Azul, vermelho e branco

Cores da seleção: Amarelo (ouro) e verde

Assim como a Nova Zelândia, a Austrália tem uma bandeira que conta com as cores britânicas. Até 1928, o país vestia azul e vermelho, com a camisa verde sendo adotada em 1929. Foi apenas em 1961 que a camisa dourada foi escolhida, com o verde virando cor secundária.

Verde e amarelo se tornaram as cores esportivas da Austrália ainda no fim do século XIX com o críquete. Em 1908, as cores foram adotadas pelo Comitê Olímpico Australiano, o que levou posteriormente todos os esportes a adotarem tais cores. O motivo era diferenciar as cores da Austrália das cores britânicas e a planta símbolo da Austrália, a Acacia pycnantha serviu de inspiração para a escolha das cores.

No rugby, o verde foi substituído pelo amarelo como a cor principal apenas para diferenciar o país da África do Sul, que tinha o verde como cor principal.

3 – Itália

Cores da bandeira: Verde, vermelho e branco

Cores da seleção: Azul e branco

O rugby italiano adotou as cores já consagradas pelo futebol do pais: azul e branco. A cor azul se tornou a cor do futebol do país em 1911, sendo posteriormente copiada por outros esportes. O azul é a cor símbolo da Casa de Savoia, a casa da Família Real Italiana (pois, na época, a Itália era uma monarquia). A Itália se tornou definitivamente uma república em 1946, mas as cores foram mantidas.

4 – Fiji

Cores da bandeira: Azul celeste (principal)

Cores da seleção: Branco e preto

Este não tem uma explicação oficial. Fiji usa preto e branco desde 1926 e, apesar de haver branco na bandeira fijiana, a combinação com preto torna a escolha certamente contrastante com a cor nacional principal (o azul celeste). Desde o início do século XX, o rugby fijiana tem íntimas relações com a Nova Zelândia, com neozelandeses tendo fundado alguns dos primeiros times do país. Não por acaso, o primeiro uniforme usado por Fiji foi todo preto, igual ao dos All Blacks. A inversão das cores para se diferenciar do “vizinho” influente parece ter sido lógica. Samoa, usando azul, e Tonga, usando vermelho, foram os oponentes mais regulares de Fiji desde os anos 20, o que significa que o branco ajudava também os fijianos a se distinguirem.

5 – Hong Kong

Cores da bandeira: Vermelho e branco

Cores da seleção: Azul, vermelho e branco

A bandeira atual de Hong Kong é vermelha, mas ela só foi adotada em 1997, quando a cidade passou das mãos britânicas para a China. Até 1997, Hong Kong usava a bandeira no estilo das colônias britânicas, com a bandeira britânica o canto. O azul se sobressaía e foi adotado pelo rugby.

6 – Holanda

Cores da bandeira: Azul, vermelho e branco

Cores da seleção: Laranja e branco ou preto

A Holanda pode não ser o país mais importante para o rugby, mas o laranja é a principal cor de todos os esportes do país, imortalizada pelo futebol. O laranja é a cor da família real do país, a Casa de Oranje.

7 – Espanha

Cores da bandeira: Amarelo e vermelho

Cores da seleção: Vermelho, amarelo e azul

Sim, o vermelho é a principal cor da Espanha em todos os esportes e ela está na bandeira. No entanto, você já se perguntou por que o azul é a cor preferida para os calções espanhois e frequentemente é usada na camisa reserva? O azul marinho é a cor da família real espanhola – é o azul da Casa de Bourbon.

Menção especial: África do Sul

Cores da bandeira: Vermelho, azul, verde, branco, verde e amarelo

Cores da seleção: Verde e ouro

Verde e amarelo estão na bandeira da África do Sul, certo? Verdade. Porém, a bandeira atual da África do Sul foi adotada apenas em 1994. Antes, na época do regime do apartheid, na bandeira da África do Sul predominavam o laranja, o branco e o azul. Então, por que os Springboks usam verde desde 1906?

Foi o rugby quem tornou o verde a cor esportiva do país (pelo menos até 1994). A escolha na época é debatida, mas a influência de Transvaal é importante. A República de Transvaal foi uma das repúblicas africânderes do país que mantiveram sua independência até a virada do século XIX para o XX. Em 1902, chegou ao fim a Guerra dos Bôeres, que opôs britânicos a africânderes (os “boers”, a população branca de origem holandesa, sobretudo) e terminou com os britânicos dominando Transvaal. A República do Transvaal tinha o verde como uma das cores cores de sua bandeira (que segue aparecendo bem pequena no centro da bandeira sul-africana até 1994) e o verde se tornou forte entre os africânderes.

Mais alguns casos: o vinho de Geórgia e Venezuela

Existem mais seleções que não usam exatamente as cores de suas bandeiras no rugby. Tanto a Geórgia como a Venezuela usam vinho ao invés do vermelho de suas bandeiras. O vinho não foge da matriz vermelha, mas a mudança de tonalidade é evidente.

A Inglaterra e a Escócia variam constantemente suas camisas reservas, com a Escócia já tendo usado laranja e a Inglaterra preto, roxo e azul, ao passo que o Japão adotou o azul para a camisa reserva e o Canadá tem o preto como terceira cor. Na Europa, a Eslovênia usa verde, tradicional cor de sua capital Ljubljana, e na Oceania as Ilhas Cook usam verde e amarelo, as cores do pássaro nacional (o Kuki). Na Ásia, o Sri Lanka usa a combinação de branco (ausente na bandeira) com verde (presente, mas minoritário na bandeira), enquanto a Índia tem como cor principal o azul em todos os esportes, inclusive o rugby (o azul está presente em detalhe na bandeira indiana e representa uma cor neutra de unidade em um país dividido pela religião e que tem o laranja da bandeira muito associado ao hinduísmo).