A Taça Tupi conheceu seus duelos de semifinais nesse feriadão, com a última rodada da fase de grupos agitando o país. O Joaca selou sua classificação na sexta-feira, definindo a lista dos semifinalistas, ao passo que no sábado o Serra Gaúcha se confirmou como o melhor time da primeira fase e o Tornados, apesar de derrota para o Rio Branco, assegurou também o mando de jogo da próxima fase.

As semifinais terão o Tornados recebendo em Indaiatuba o Joaca e o Rio Branco viajando a Caxias do Sul para duelar com o Serra Gaúcha. Tudo no dia 22 deste mês.

Joaca conquista classificação

Em viagem a Guarapuava, as Corujas de Florianópolis asseguraram classificação às semifinais com uma contundente vitória por 40 x 19 sobre o Lobo Bravo, que encerrou sua participação com 6 derrotas.

A partida começou com susto para os catarinenses pelo try de Túlio para os donos da casa. Mas o Joaca acabou se impondo ainda na primeira etapa com tries de Vitão, Magic e Guidzilla. Um try de Spegel antes do intervalo deixou o Lobo Bravo ainda no páreo, com 19 x 12 para as Corujas.

Mas o segundo tempo foi todo do Joaca, com John John fazendo o try da classificação (o 4º do jogo, assegurando um bônus que já seria suficiente para os catarinenses). Anta e Magic ainda cruzaram o in-goal dando margem a favor do Joaca e Spegel fez um último try para os paranaenses.

Serra Gaúcha 100%

Jogando em casa, o Serra Gaúcha assegurou o 100% de aproveitamento com sua 6ª vitória bonificada em 6 jogos até aqui. O time de Caxias do Sul foi implacável diante do já eliminado Chapecó no sábado, fazendo 58 x 24, em outra chuva de tries.

Para os gaúchos, Joilson fez 3 tries, enquanto também cruzaram o in-goal Rangel, Hiam, Britto, Fúria, Teteu e Índio. Rangel ainda brilhou com drop goal certeiro.

Rio Branco vence Tornados para ganhar moral

Poupando alguns nomes importantes para a final do Paulista B, o Tornados caiu em casa diante do Rio Branco por 28 x 15, em vitória importante para os Pelicanos, que não conseguiram tomar dos Tornados a primeira colocação, mas lograram a vitórias com 2 tries de Crespo, 1 penal try e 1 try de Guga.

Uberlândia se despede com vitória

No único jogo que não afetava as semifinais, o Uberlândia foi a Ouro Preto e venceu dérbi mineiro contra o Inconfidentes por 22 x 08. O jogo teve somente 1 try para cada lado – Pomba marcou para o Uberlândia no primeiro tempo e França fez para os donos da casa na segunda etapa. O duelo pendeu para a favor dos Carcarás na disciplina, com Jota chutando 5 penais decisivo contra apenas 1 arrematado por Artur.



6ª rodada

Dia 07/09/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 19 x 40 Joaca

Árbitro: Richard Yuiti

Local: Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 58 x 24 Chapecó

Árbitro: Lucas Santos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, SC

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Tornados 15 x 28 Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Inconfidentes 08 x 22 Uberlândia

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Campo da Barra – Ouro Preto, MG