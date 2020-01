ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup, a segunda copa europeia, viveu neste fim de semana sua 5ª rodada, a penúltima da fase de grupos, e 4 clubes carimbaram classificação antecipada às quartas de final: dois franceses, Toulon e Bordeaux, e dois ingleses, Bristol Bears e Leicester Tigers.

Vale lembrar que avançarão às quartas o campeão de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados. Com isso, no momento, apenas o Grupo 1 está em aberto, por conta da vitória crucial dos franceses do Castres sobre os galeses do Dragons, que lideravam. 42 x 14 que colocaram o Castres no topo, apenas 3 pontos acima dos ingleses do Worcester Warriors (que venceram os russos do Enisei por 66 x 10 para seguirem no páreo) e do Dragons.



Para se classificar, o Toulon derrotou fora de casa os galeses do Scarlets por 27 x 15, com direito a try de Julian Savea, em duelo decisivo pelo topo do Grupo 2. O Scarlets é o segundo pior vice líder e, com isso, está fora da zona de classificação no momento.

No Grupo 3, o Bordeaux conquistou a vaga ao vencer em casa por 32 x 17 os escoceses do Edinburgh, com Radradra correndo para o try que iniciou a imposição. O Edinburgh, no entanto, está entre os 3 melhores 2ºs.



No Grupo 4, o Bristol Bears assegurou a vaga ao atropelou os franceses do Brive por 52 x 03, eliminando o Brive da briga por vaga. Quem assumiu a vice liderança foi o surpreendente Zebre, da Itália, que conseguiu histórica vitória em Paris sobre o Stade Français por 29 x 24, com Biagi marcando aos 78′ o try da vitória. Os italianos, no entanto, são hoje os piores vice e precisarão de um milagre para avançarem.



Por fim, o Grupo 5 teve uma grande batalha na Inglaterra entre Leicester Tigers e os galeses do Cardiff Blues, 30 x 20, com Ford chutando drop goal crucial no fim. Enquanto isso, os franceses do Pau fizeram 47 x 19 nos italianos do Calvisano e ainda sonham com a vaga.

- Continua depois da publicidade -

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Bordeaux (França) 32 x 17 Edinburgh (Escócia)

Calvisano (Itália) 19 x 47 Pau (França)

Castres (França) 42 x 14 Dragons (Gales)

Stade Français (França) 24 x 29 Zebre (Itália)

Agen (França) 24 x 52 Wasps (Inglaterra)

Worcester Warriors (Inglaterra) 66 x 10 Enisei (Rússia)

Bristol Bears (Inglaterra) 52 x 03 Brive (França)

Bayonne (França) 27 x 10 London Irish (Inglaterra)

Scarlets (Gales) 15 x 27 Toulon (França)

Leicester Tigers (Inglaterra) 30 x 20 Cardiff Blues (Gales)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Castres França Castres 5 18 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 5 15 Dragons Gales Newport 5 15 Enisei Rússia Krasnoyarsk 5 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 5 23 Scarlets Gales Llanelli 5 14 London Irish Inglaterra Reading / Londres 5 7 Bayonne França Bayonne 5 7 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 5 22 Edinburgh Escócia Edimburgo 5 16 Wasps Inglaterra Coventry 5 11 Agen França Agen 5 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 5 24 Zebre Itália Parma 5 11 Brive França Brive-la-Gaillarde 5 9 Stade Français França Paris 5 6 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 5 22 Pau França Pau 5 15 Cardiff Blues Gales Cardiff 5 13 Calvisano Itália Calvisano 5 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.