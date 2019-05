Preparado para mais ação na TV e internet? A TV5 Monde trará no sábado o único jogo na TV e é pela reta final do Top 14 francês envolvendo o líder Toulouse e o Pau.

Já o Watch ESPN trará 10 partidas ao vivo: são 3 jogaços da penúltima rodada da Premiership inglesa – incluindo o choque de titãs entre Saracens e Exeter Chiefs – e rodada completa do Super Rugby – com destaque para duelo direto pela classificação em Buenos Aires entre Jaguares e Stormers.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 03 de maio

04h30 – Super Rugby – Crusaders x Sharks – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Reds x Sunwolves – Watch ESPN AO VIVO

15h45 – Gallagher Premiership – Harlequins x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 04 de maio

02h10 – Super Rugby – Hurricanes x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

04h30 – Super Rugby – Highlanders x Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Brumbies x Blues – Watch ESPN AO VIVO

09h40 – Top 14 – Toulouse x Pau – TV5 Monde AO VIVO

10h00 – Super Rugby – Bulls x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Exeter Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

16h35 – Super Rugby – Jaguares x Stormers – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 05 de maio

11h00 – Gallagher Premiership – Bath x Wasps – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde inédito

Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 23 84 Clermont Clermont-Ferrand 23 77 Lyon Lyon 23 65 Castres Castres 23 64 Racing Paris 23 63 La Rochelle La Rochelle 23 62 Montpellier Montpellier 23 57 Bordeaux-Bègles Bordeaux 23 57 Stade Français Paris 23 56 Toulon Toulon 23 48 Pau Pau 23 38 Agen Agen 23 34 Grenoble Grenoble 23 28 Perpignan Perpignan 23 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 20 81 Saracens Londres 20 72 Gloucester Gloucester 20 61 Northampton Saints Northampton 20 51 Harlequins Londres 20 51 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 48 Wasps Coventry 20 47 Bath Bath 20 46 Bristol Bears Bristol 20 45 Worcester Warriors Worcester 20 41 Leicester Tigers Leicester 20 39 Newcastle Falcons Newcastle 20 30

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 10 39 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 9 24 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 9 24 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 10 32 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 10 26 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 10 23 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 10 23 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 10 23 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 9 22 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 9 20 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 9 20 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 10 20 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 9 18 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 10 17 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 10 11

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;