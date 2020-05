A ESPN está com programação recheada de jogos de rugby todos os dias, com Tupis, Six Nations e The Rugby Championship de anos passados ganhando lugar.

Nessa sexta, a vitória brasileira sobre o Chile em Jundiaí em 2019 é atração! Confira a lista de exibições.

*Horários de Brasília

Quinta 21/5 12:30 Rugby: 6 Nations 2018: Inglaterra x País de Gales – ESPN 2

Sexta 22/5 17:45 Americas Rugby Championship 2019: Brasil x Chile – ESPN 2

Sábado 23/5 12:30 Rugby: 6 Nations 2018: Irlanda x País de Gales – ESPN 2

Domingo 24/5 12:30 Rugby: 6 Nations 2018: França x Inglaterra – ESPN 2

Segunda 25/5 12:30 Rugby: 6 Nations 2018: Inglaterra x Irlanda – ESPN 2

Terça 26/5 12:30 The Rugby Championship 2019: África do Sul x Austrália – ESPN 2

Quarta 27/5 12:30 The Rugby Championship 2019: Argentina x Nova Zelândia – ESPN 2

Quinta 28/5 12:30 The Rugby Championship 2019: Nova Zelândia x África do Sul – ESPN 2

Sexta 29/5 12:30 The Rugby Championship 2019: Austrália x Argentina – ESPN 2