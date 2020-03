ARTIGO COM VÍDEOS – Em rodada que os poderosos Crusaders, Chiefs e Brumbies folgaram, o Super Rugby teve suas atenções no único time invicto até aqui, os Stormers, que acabaram derrotado em casa.

Jogando na África do Sul, os Blues – mesmo sem Beauden Barrett em campo – atropelaram os Stormers, para a surpresa do torcedor do Cabo. Joe Marchant foi destaque liderando a vitória por 33 x 14, ao marcar 2 tries para os neozelandeses, enquanto Papali’i fez outro.

A Conferência Sul-Africana/Argentina ficou ainda mais acirrada com a vitória dos Jaguares argentinos na África do Sul sobre os Bulls (lanternas da liga, ainda sem vitórias) por 39 x 24, em jogo “lá e cá”, que teve Boffelli marcando 2 tries para os argentinos, enquanto Bruni, Petti, Moroni e Socino cruzaram o in-goal para os demais tries dos Jaguares.



Por sua vez, os Sharks também cumpriram missão e derrotaram fora de casa os Reds por 33 x 23, com Lukhanyo Am e Tambwe fazendo os tries cruciais dos sul-africanos no apagar das luzes.



Os Lions, por outro lado, caíram fora de casa diante dos Waratahs, que finalmente encontraram a primeira vitória. 29 x 17, com 5 tries a 2 a favor dos australianos.



Outro australiano triunfante foi o Rebels, que foi à Nova Zelândia e pela primeira vez venceu o Highlanders. 28 x 22 apertados, com Kellaway marcando 2 trie para os aussies.



Por fim, os Hurricanes simplesmente atropelaram os Sunwolves por 62 x 15 e deixaram as disputas pelo topo da Conferência Neozelandesa alucinantes. O sul-africano Jacobus Van Wyk foi destaque do time neozelandês com 3 tries (hat-trick).



Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Highlanders 22 x 28 Rebels

Waratahs 29 x 17 Lions

Hurricanes 62 x 15 Sunwolves

Reds 23 x 33 Sharks

Stormers 14 x 33 Blues

Bulls 24 x 39 Jaguares

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 5 17 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 4 14 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 4 13 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 5 16 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 5 15 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 4 13 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 4 13 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 5 13 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 5 8 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 4 7 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 4 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 4 5 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 4 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 4 4 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 4 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;