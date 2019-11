A UNIP é a nova equipe a dominar o cenário do Paulista Universitário após ser coroada campeã após vencer o Direito Mackenzie por 32×26 em um jogo incrível.

Momento chave da partida foi o primeiro tempo em que a UNIP conseguiu anular todas as investidas do Direito e abrir vantagem no placar que faria a diferença no fim. Em uma rápida sequência, iniciando aos 17′, o artilheiro do campeonato, Marcos Saccomanno abre o placar com um penal, seguido pouco depois do primeiro try da partida com Carlos Eduardo da Costa. 10×00 no primeiro tempo dominante da UNIP.

O segundo tempo foi um espetáculo de 48 pontos marcados entre as equipes, começando novamente com Marcos Saccomanno com um penal aos 7′, 13×00. Logo em seguida, o capitão Bruno Sabino entra no ingoal para ampliar a vantagem, 20×00, e Michel Olimpo aos 14′ marca o try que parecia fechar o jogo a favor da UNIP, 27×00. O Direito Mackenzie inicia, então, uma reação surpreendente, embora tardia, com tries de Leonardo Nunes e João Zanata, duas vezes, para deixar o jogo em 27×19 aos 34′. O momento era do Direito, mas o golpe de misericórdia ocorre aos 38′, novamente com Bruno Sabino caindo no ingoal para colocar 32×19 no placar. No último lance do jogo, o Direito mostra espírito aguerrido e marca o último try da partida com Gabriel Soriano, para fechar com 32×26, UNIP campeã do Paulista Universitário 2019.

O título é o primeiro após a sequência dominante do pentacampeonato do Engenharia Mackenzie, que não participou esse ano para se concentrar no Paulista B, na qual levou o título em 2019.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista Universitário – FINAL



Dia 10/11/2019 às 13h00 – UNIP 32 x 26 Direito Mackenzie

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP