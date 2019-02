ARTIGO COM VÍDEO – A 2ª rodada do Americas Rugby Championship começou na sexta pela noite com o Uruguai recebendo em Montevidéu o Chile, em partida de poucas emoções e resultado aquém do desejável para os uruguaios. Vitória dos Teros por apenas 20 x 05, que não conseguiram assegurar ponto bônus. E derrota dos Cóndores novamente sem conseguir pontuar na classificação.

O jogo começou parelho, com os chilenos colocando pressão na disputa de bola e tendo a primeira chance de pontuar, com um penal jogado para fora por González. A resposta foi imediata com Vilaseca somando os primeiros pontos com penal certeiro para os uruguaios ao 18′. González buscou dar o troco com drop goal na sequência, mas sem sucesso.

O primeiro try do jogo saiu aos 29′, com chute rasteiro sobrando nas mãos de Joaquín Prada, que aproveitou o desconcerto na defesa chilena para fazer o primeiro try para os Teros, que não encantavam. E o primeiro tempo acabou em 10 x 00.

O segundo tempo começou com o Uruguai aproveitando outro penal. Vilaseca guardou o 13 x 00, mas o domínio não era absoluto. Aos 52′, o hooker reserva Böhme aproveitou scrum que girou e disparou na ponta para o try dos Cóndores, dando emoção ao jogo. Mas por pouco tempo.

O Uruguai soube manter o controle da bola no ataque e, aos 61′, saiu o lance capital, com Diego Magno se esticando no pick and go para cravar o segundo try uruguaio. 20 x 03. Depois, o Chile teve seu momento de pressão, mas a defesa uruguaia segurou o placar e o marcador ficou inalterado até o fim, com os Teros falhando em pressionarem em busca do bônus. Aos 78′, Larenas ainda recebeu amarelo do lado chileno, mas não houve tempo para os anfitriões marcarem mais tries. 20 x 05, números finais.

Não haverá rodada na próxima semana e o Americas Rugby Championship retornará apenas no dia 22, com o Chile visitando o Canadá. Já no dia 23 tem Argentina XV e Uruguai.

Uruguai 20 x 05 Chile, em Montevidéu

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Uruguai

Tries: Prada e Magno

Conversões: Vilaseca (2)

Penais: Vilaseca (2)

15 Gastón Mieres, 14 Leandro Leivas, 13 Joaquín Prada, 12 Andrés Vilaseca, 11 Nicolás Freitas, 10 Juan Manuel Cat, 9 Tomás Inciarte, 8 Alejandro Nieto, 7 Juan Diego Ormaechea, 6 Juan Manuel Gaminara (c), 5 Diego Magno, 4 Juan Manuel Rodriguez, 3 Mario Sagario, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Juan Echeverría, 19 Gonzalo Soto Mera, 20 Manuel Diana, 21 Joaquín Alonso, 22 Federico Favaro, 23 Manuel Blengio;

Chile

Try: Böhme

15 Christian Huerta, 14 José Ignacio Larenas, 13 Julio Blanc, 12 Vicente Ayarza, 11 Gonzalo Lara, 10 Francisco González, 9 Juan Pablo Larenas, 8 Ignacio Silva, 7 Thomas Orchard, 6 Martin Sigren (c), 5 Javier Eissmann, 4 Bastián Burguener, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant, 1 Javier Carrasco;

Suplentes: 16 Augusto Böhme, 17 Nicolás Ovalle, 18 Marcelo Huerta, 19 Clemente Saavedra, 20 Jaden Laing, 21 Domingo Saavedra, 22 Francisco Urroz, 23 Pablo Metuaze;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 8 2 2 0 0 0 0 40 22 18 Estados Unidos Eagles 5 1 1 0 0 1 0 71 8 63 Argentina Argentina XV 5 1 1 0 0 1 0 54 3 51 Canadá Canucks 1 1 0 0 1 0 1 17 20 -3 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 3 54 -51 Chile Cóndores 0 2 0 0 2 0 0 13 91 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;