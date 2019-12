O sábado foi histórico para o Rugby League brasileiro. O CERET, em São Paulo, foi palco para as finais do TOP1, o novo Campeonato Brasileiro da modalidade de 13 jogadores, disputado em jogos de tempo reduzido desta vez.

O evento ainda contou com a presença de Lois Forsell, jogadora da Seleção Inglesa de Rugby League, que chegou ao Brasil junto com a comitiva da International Rugby League (IRL, a federação internacional da modalidade), que trouxe o troféu da Copa do Mundo para o Brasil pela primeira vez na história. O motivo foi a classificação da Seleção Brasileira Feminina ao Mundial. O troféu que foi exposto no CERET era justamente o do torneio feminino.



Em campo, o torneio feminino foi disputado no formato de todos contra todos (em jogos de 30 minutos, 2 tempos de 15) e o combinado Remendadas, formado por paulistas, capixabas, paranaenses e catarinenses ficou com a taça, com a equipe mostrando muita força física ao superar as paranaenses do Urutau, as mineiras do São Lourenço e as fluminenses do Rio Warriors.

Entre os homens, o TOP1 teve semifinais e final, em jogos de 60 minutos (2 tempos de 30 minutos). Nas semifinais, os paranaenses prevaleceram, com Urutau (de São José dos Pinhais) e Maringá vencendo, respectivamente, São Lourenço e Rio Warriors nas semis. O time do Rio ainda ficou com o 3º lugar.

Na grande final, com os irmãos Domingues (Curitiba e Seleção Brasileira) em campo, o Urutau prevaleceu, triunfando por 30 x 04.

TOP1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s

Dia 07/12/2019 – Rio Warriors (RJ), São Lourenço (MG), Maringá (PR) e Urutau (PR)

09h40 – Urutau 42 x 06 São Lourenço – Semifinal Masculina

10h50 – Rio Warriors 24 x 30 Maringá – Semifinal Masculina

15H00 – São Lourenço 28 x 32 Rio Warriors – 3o lugar

16h00 – Urutau 30 x 04 Maringá – Final Masculina

Local: CERET – São Paulo, SP

Campeonato Brasileiro de Rugby League 9s Feminino



Dia 07/12/2019 – Remendadas (SP), Rio Warriors (RJ), São Lourenço (MG) e Urutau (PR)

Local: CERET – São Paulo, SP

08h30 – Urutau 08 x 16 Rio Warriors

09h10 – São Lourenço 04 x 16 Remendadas

12h00 – Remendadas 18 x 04 Rio Warriors

12h35 – São Lourenço 13 x 00 Urutau

14h40 – São Lourenço 18 x 08 Rio Warriors

15h15 – Remendadas 16 x 00 Urutau

Classificação final: 1 Remendadas, 2 São Lourenço, 3 Rio Warriors, 4 Urutau