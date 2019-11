Foi dada a largada do TOP 1, o Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s em São José dos Pinhais, no Paraná, com jogos em tempo reduzido (2 tempos de 30 minutos cada).

A manhã começou com o esperado jogo entre os até então favoritos Bandeirantes Devils contra os anfitriões do Urutau, em um jogo que começou meteórico para os paranaenses com um try em menos de 1 minuto, eles abriram uma boa vantagem logo no primeiro tempo, na entrada do segundo tempo o Bandeirantes esboçou uma reação após o Urutau conceder vários penais seguidos, mas foi logo sucumbido por uma vitória contundente 32×10 e mais de 65% de posse de bola.

O Bandeirantes que deveria realizar o jogo contra o Maringá acabou desistindo da partida, terminando sua participação no campeonato com um W.O, mas isso não tirou o brilho da primeira rodada, que teve o jogo entre Maringá e Urutau, mesmo já classificados, decidindo quem ia em 1o lugar na chave da semifinal.

Um jogo emocionante, que poderia ser descrito apenas com uma palavra: Intenso. Com a chuva que cobriu metade da partida, o jogo ficou ainda mais fechado, com os dois times jogando com coração e raça, a partida teve diversas viradas de placar e foi decidido até o último momento, com uma vitória emocionante dos donos da casa, os classificados em 1o lugar do grupo, os invictos do Urutau, por 34×20. O Maringá Hawks vai forte para a fase final do Campeonato, com o MVP da rodada sendo o vice-capitão Fernando Mazon, que atuou na Seleção Brasileira “B” em 2018 e sobe para a principal em 2020.

- Continua depois da publicidade -

A Confederação Brasileira de Rugby League ainda comentou alguns incidentes. “Infelizmente nem tudo é positivo, após diversas e variadas ações anti-desportivas contra adversários e a arbitragem, foi solicitado pelo árbitro da partida o banimento de um “atleta” do Urutau, e acatado pela diretoria da Confederação, a sanção com duração de 10 anos. Foi solicitado pelo árbitro que nenhuma penalidade fosse feita ao clube, dado que os valores da entidade não são condizentes com as ações isoladas do penalizado. Os valores do rugby, respeito a arbitragem e prática do esporte de maneira ética é inegociável, e é um forte pilar que colocamos desde o início da Confederação, e que sirva de exemplo para todos atletas e clubes em eventos futuros”.

No próximo sábado, dia 30, São Lourenço, em Minas Gerais, receberá os jogos do outro grupo, no mesmo modelo, com o clube da casa enfrentando os cariocas do Rio Warriors e o combinado All Golds (de atletas dos dois clubes).