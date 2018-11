Sexta e sábado tem Yaras jogando o Sul-Americano Feminino, que é parte do Torneio Valentin Martinez, famoso festival feminino e juvenil organizado anualmente no Carrasco Polo, em Montevidéu.

Mas não são apenas as Yaras que foram ao Uruguai. USP e San Diego jogarão o torneio feminino adulto de clubes, ao passo que o Rio Rugby estará no feminino juvenil (M18)! O clube carioca ainda levou ainda seu time M15 masculino, do projeto Rugby é nossa Paixão, que se juntará aos uruguaios do Vaimaca para disputarem a competição (que é de XV reduzido).

E tem ainda arbitragem brasileira no torneio, com Henrique Platais e Bárbara Santiago.

Confira a tabela de jogos dos clubes brasileiros e bons jogos a todas!

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Feminino Adulto de Clubes:

Grupo A: USP (Brasil), Champagnat, Cimarrones e Circulo de Tennis B (Uruguai);

Grupo B: San Diego (Brasil), Veterinaria, PSG e Circulo de Tennis A (Uruguai)

Sábado, dia 10 de novembro

15h06 – USP x Circulo B

15h28 – San Diego x Circulo A

17h18 – USP x Cimarrones

17h40 – San Diego x PSG

18h46 – USP x Champagnat

19h08 – San Diego x Veterinaria

Domingo, dia 11 de novembro

Finais

Feminino Juvenil de Clubes

Grupo Único: Rio Rugby (Brasil), Champagnat e Cardos de Durazno (Uruguai)

Sábado, dia 10 de novembro

14h44 – Rio Rugby x Cardos

16h56 – Rio Rugby x Champagnat

Domingo, dia 11 de novembro

11h06 – Rio Rugby x Cardos

12h12 – Rio Rugby x Champagnat