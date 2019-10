A Confederação Brasileira de Rugby League – o rugby de 13 jogadores – anunciou o calendário para seu TOP1, o campeonato nacional masculino da modalidade.

Neste ano, em modo experimental e excepcionalmente em caráter reduzido, o torneio proporcionará a novos atletas poderem experimentar o League, com seu jogo mais dinâmico e divertido de jogar.

O evento é obrigatório aos atletas que desejarem participar e se manter nas Seleções Brasileiras A, B e de Expatriados. Acontecerão em conjunto as etapas, clínicas com o Técnico da Seleção Masculina, o samoano Manu Falaalo e o Head Coach das Seleções, o australiano Paul Grundy, avaliando e prestigiando os atletas presencialmente, além de cursos de Arbitragem e Coaching, fomentando um ambiente de desenvolvimento aliado a prática.

Qual Formato?

São 6 equipes divididas em 2 grupos, do qual jogam todos contra todos, classificando os 2 primeiros de cada grupo para a grande final. Serão 2 rodadas com 2 jogos por dia.

Grupo A:

Bandeirantes Devils (São Paulo/SP)

Urutau (São José dos Pinhais/PR)

Maringá Hawks (Maringá/PR)

Grupo B:

All Golds (Rio de Janeiro/RJ)

Rio de Janeiro Warriors (Rio de Janeiro/RJ)

São Lourenço Roosters (São Lourenço/MG)

Fase de Grupo A:

Urutau v Bandeirantes Devils – 23 de Novembro

Maringá Hawks v Bandeirantes Devils – 23 de Novembro

Urutau v Maringá Hawks – 23 de Novembro

Local: Parque São José dos Pinhais – São José Dos Pinhais/PR

Fase de Grupo B:

São Lourenço Roosters v Rio Warriors – 30 de Novembro

São Lourenço Roosters v All Golds – 30 de Novembro

All Golds v Rio Warriors – 30 de Novembro

Local: Parque Das Águas – São Lourenço/MG

Fase Final:

Semifinal (1o Grupo A v 2o Grupo B) – 14 de Dezembro (São Paulo/SP)

Semifinal (1o Grupo B v 2o Grupo A) – 14 de Dezembro (São Paulo/SP)

Disputa de 3o Lugar – 14 de Dezembro (São Paulo/SP)

Disputa de 1o Lugar – 14 de Dezembro (São Paulo/SP)

Grupo A:

O Bandeirantes Devils foi a equipe que venceu com facilidade o evento teste do TOP1 de 2018, com placares dilatados contra São Lourenço e Rio XIII, oferecendo nada mais que 15 atletas para as Seleções A e B que foram campeãs sul-americanas no ano passado, também é reforçada com atletas de tradicionais equipes de rugby union brasileiras como Politécnica e Jacareí, sem dúvida sai como favorita ao título inédito. Drudi, Bruno Gil, Barba e Cavalo, todos da Seleção principal, olho neles!

Os paranaenses do Urutau estão envolvidos com o League desde o início, com uma excelente atuação no Brasileiro de 9s, ficaram em 2o lugar em 2018 (decidido no Golden Try) e em 3o em 2019, a equipe mais madura e também reforçada pela tradicional equipe de rugby union, Curitiba, vem para mostrar a força do sul e colocar água no chopp do Band. Rafael Leal e Thales Fuckner são os jovens destaques, com os irmãos Santos e Murillo Manzutti não deixando nada a desejar tanto no ataque como na defesa.

Por fim, mas não menos importante, os estreantes do Maringá Hawks, liderados pelo Lucas Viñas, o Bagé, experiente atleta com passagens na Europa e Estados Unidos, sendo um dos jogadores que participou da primeira Seleção Brasileira de Rugby League que jogou no Chile em 2017 e com mais caps pelo Brasil, vem com vários prospectos das categorias de base e com o Fernando Mazon, o grande destaque da Seleção B de 2018 com um hat-trick monumental contra a Argentina, subiu direto para a Seleção principal e é a grande arma paranaense.

Grupo B:

All Golds é o combinado de atletas do Rio e Minas Gerais buscando ser a surpresa do Campeonato e com bons reforços de várias equipes de union, vem com muitos destaques individuais, visando ser a surpresa do Campeonato e tem condições reais de conquistar a classificação.

Já o São Lourenço Roosters é liderado pelo australiano naturalizado brasileiro e da Seleção, Zach Grundy, com o também Seleção Brasileira, Liniker Farias e 4 atletas da Seleção Juvenil que venceu a Argentina em 2018, os reforços são de alto calibre, com Fred Costa (Ex-Tupi) e Marc Williams (Ex-Seleção da Escócia), é a experiência aliada com novos talentos.

O Rio Warriors foi o grande campeão do Brasil 9s deste ano, a equipe sensação do 9s agregou atletas do Rio XIII e vem ainda mais forte, buscando rivalizar com São Lourenço e All Golds pelo primeiro lugar do grupo, que é o mais parelho. Recheado de estrangeiros, a grande surpresa são os novos gringos, dois franceses que vieram do Rugby á Treize, totalizando 6 nacionalidades no clube e o pack de forwards que promete cansar os ombros adversários. Liderado por Yan “Tyson” Castro, a equipe tem como destaques Thales Masena e o jovem Marcos Matioli…E claro, dezenas de gringos!

Texto: Hugo Froes – CBRL