Giro de notícias internacionais!

Cotter pronto para alavancar Fiji

Aclamado treinador neozelandês, Vern Cotter foi anunciado como o novo treinador da seleção de rugby XV de Fiji. Cotter, de 58 anos, se notabilizou comandando o Clermont, da França, ao inédito título do Top 14 em 2010, que quebrou o angustiante jejum do clube.

Cotter ainda foi treinador de forwards dos Crusaders e comandou a seleção da Escócia entre 2014 e 2017. O neozelandês estava no Montpellier, da França, até 2019.

Matsushima é novo reforço do Clermont

Enquanto isso, o Clermont anunciou nova contratação de peso: o ponta japonês Kotaro Matsushima, de 26 anos, que brilhou pelo Japão na Copa do Mundo de 2019.

O jogador se apresentará ao clube francês apenas na próxima temporada. Até junho, Matsushima jogará pelo Suntory Sungoliath, da Top League japonesa.

Kyle Sinckler no Bristol

Outro clube que já anunciou contratação de peso para a próxima temporada é o Bristol Bears na Inglaterra. O clube fechou contrato com o primeira linha da seleção inglesa Kyle Sinckler, destaque na última Copa do Mundo.

Sinckler, de 26 anos, está no Harlequins e, com isso, seguirá na Premiership inglesa, mas em clube novo a partir do segundo semestre deste ano.

Revelada lista de finalista ao prêmio de melhor da Europa

A EPCR, entidade organizadora da Heineken Champions Cup a Copa Europeia de clubes, anunciou os atletas finalistas ao prêmio de melhor da temporada. Confira os nomes!

⏰ It’s that time again! ⏰

Over to you to pick your European Player of the Year 2020 🥇

We’ve got 15 of Europe’s finest in the running for the prestigious award – who’s your winner? 👀

Vote for your #EPOTY2020 now 👉 https://t.co/2EVQfGMb8i pic.twitter.com/W3H73McyCJ

— Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) January 27, 2020