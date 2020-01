O ano de 2020 será histórico para o rugby XV feminino brasileiro. Pela primeira vez a Seleção Brasileira Feminina jogará as Eliminatórias para a Copa do Mundo, que será disputada em 2021 na Nova Zelândia.

Esta será a primeira vez que a América do Sul fará parte das Eliminatórias e a primeira vez que um Sul-Americano Feminino de XV será jogado. Porém, com a confirmação de que a Argentina não fará parte do torneio, apenas Colômbia e Brasil irão a campo.

O duelo será em jogo único, no dia 7 de março, na Colômbia. Será o segundo confronto entre brasileiras e colombianas, que fizeram amistoso em 2019, vencido pela Colômbia em casa por 28 x 07.

Quem vencer entre Brasil e Colômbia enfrentará repescagem contra o Quênia no dia 18 de abril.

- Continua depois da publicidade -

Quem vencer o duelo entre Quênia e Brasil ou Colômbia encarará o quadrangular final das Eliminatórias no fim do ano (a definir). O quadrangular final terá ainda um time da Europa, um da Oceania e um da Ásia, ainda a serem conhecidos.

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021

A Copa do Mundo de 2021 contará com 12 seleções, sendo que já há 9 classificadas até o momento. Ao todo, ainda estão no páreo pelas últimas 3 vagas um total de 15 países, após desistências de Alemanha e Argentina.

Participantes confirmados e países ainda na disputa: