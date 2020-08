Tempo de leitura: 1 minuto

A Copa do Mundo de 2021, máxima competição do XV feminino, que será realizada na Nova Zelândia, está com suas eliminatórias paralisadas por conta da pandemia. Nove dos doze participantes já estão definidos (Nova Zelândia, Austrália, Fiji, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra e Gales), restando 3 vagas em disputa: uma para a Ásia, uma para a Europa e uma via Repescagem mundial.

A eliminatória da Ásia (entre Japão, Hong Kong e Cazaquistão) ainda não tem suas datas, mas a da Europa já tem:

A fase preliminar, o Rugby Europe Women’s Championship (que já teve um jogo, Rússia 27 x 21 Holanda), será finalizado em outubro, com os seguintes jogos: 24/10: Espanha vs Rússia; 31/10: Espanha vs Holanda;

A fase final, terá Irlanda, Itália, Escócia e o campeão do Rugby Europe Women’s Championship, e será jogada nos dias 05, 12 e 19 de dezembro; O primeiro jogo, entre Escócia e Itália, no dia 05, será também parte do Women’s Six Nations ;



Com isso, a Repescagem Mundial ocorrerá apenas no primeiro semestre de 2021. A Copa do Mundo está ainda mantida para acontecer entre 18 de setembro e 16 de outubro.

A repescagem terá um time europeu, um asiático, o vencedor de Quênia contra Colômbia e o vencedor de Tonga contra Samoa.