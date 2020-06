Em 2021, a Nova Zelândia será palco para a edição feminina da Copa do Mundo, com o melhor do XV das mulheres em campo.

As eliminatórias para a competição ainda não foram completadas e o World Rugby confirmou o adiamento para data indeterminada do torneio europeu das Eliminatórias, que ocorreria no meio deste ano.

A Copa do Mundo de 2021 terá 12 times. Até o momento, já estão classificadas 9 equipes: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, França, Inglaterra e Gales.

Outros 14 países ainda brigam pelas outras 3 vagas. Pela vaga da Europa, Itália, Irlanda, Escócia, Espanha, Holanda e Rússia; pela vaga da Ásia, Japão, Hong Kong ou Cazaquistão; e por vagas na repescagem mundial, Colômbia, Quênia, Samoa e Tonga, além de europeias e asiáticas.