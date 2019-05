ARTIGO COM VIDEOS – Neste sábado foram disputas as partidas da fase de grupos do Canada Sevens, a penúltima etapa da Série Mundial de Sevens Feminina 2018-19, com o Brasil participando como convidado. O primeiro dia de jogos não teve maiores surpresas na cidade de Langford, com os favoritos prevalecendo – e o Brasil sofrendo 3 derrotas, para Canadá, Austrália e Irlanda.

No domingo, as Yaras encaram Fiji na semifinal pelo 9º lugar.

Clique aqui para saber mais sobre o torneio.



No primeiro jogo, o Brasil largou atrás do Canadá com a capitã e estrela canadense Ghislaine Landry marcando o primeiro try. Mas as canadenses foram reduzidas a 6 atletas por amarelo a Moleschi e o Brasil aproveitou o momento para marcar um precioso try com Bianca, para liderar brevemente o marcador. Mas o Canadá virou o placar antes do intervalo e dominou por completo o segundo tempo, provando seu favoritismo com o resultado final de 38 x 07.

- Continua depois da publicidade -

No segundo jogo, o Brasil largou na frente contra a Austrália com try de Bianca logo na primeira bola. Porém, as australianas dominaram o restante da partida, triunfando por 43 x 07, em um total de 7 tries para as australianas.

No terceiro jogo, o Brasil saiu atrás da Irlanda, com Murphy Crowe cruzando 2 vezes o in-goal em uma blitz verde. Mas o Brasil reagiu, com Mari dando assistência para Bianca correr para mais um try na competição. Porém, as irlandesas logo se impuseram , com Bhaird marcando antes do intervalo e com mais 3 tries para as verdes em segundo tempo dominante. 32 x 07.

Entre as demais seleções, destaque para a grande vitória da Austrália sobre o Canadá, por 29 x 14, e para as campanhas invictas de Nova Zelândia (com Michaela Blyde voando) e Estados Unidos.

📊 After another round of games, it's tight at the top of the @DHLRugby Performance Tracker with Brittany Benn and Coralie Bertrand both on 20 points!#DHLRugby #DHLImpactPlayer pic.twitter.com/iUeJJ1p9h4 — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) May 11, 2019

Yaras: Aline Mayumi Bednarski (SPAC), Aline Furtado (USP), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Franciele Martins (Melina), Haline Scatrut (Melina), Luiza Campos (Charrua), Marcelle de Souza (Guanabara), Mariana Nicolau (São José), Milena “Mille” Mariano (São José), Raquel Kochhann (Charrua) e Thalia “Mulan” Costa (Delta);

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 5ª etapa, em Langford/Victoria, Canadá

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de maio

14h22 – Nova Zelândia 26 x 07 Rússia

14h44 – Inglaterra 38 x 00 China

15h06 – Austrália 33 x 05 Irlanda

15h28 – Canadá 38 x 07 Brasil

15h50 – França 19 x 14 Fiji

16h12 – Estados Unidos 21 x 12 Espanha

17h06 – Nova Zelândia 45 x 00 China

17h28 – Inglaterra 21 x 14 Rússia

17h50 – Austrália 43 x 07 Brasil

18h12 – Canadá 22 x 05 Irlanda

18h34 – França 19 x 17 Espanha

18h56 – Estados Unidos 28 x 07 Fiji

19h50 – Rússia 33 x 12 China

20h12 – Inglaterra 10 x 12 Nova Zelândia

20h34 – Irlanda 32 x 07 Brasil

20h56 – Canadá 14 x 29 Austrália

21h18 – Fiji 14 x 21 Espanha

21h40 – Estados Unidos 12 x 00 França

Grupo A: 1 Austrália, 2 Canadá, 3 Irlanda, 4 Brasil

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Rússia, 4 China

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 França, 3 Espanha, 4 Fiji

Domingo, dia 12 de maio

13h18 – Quartas de final – Nova Zelândia x Espanha

13h40 – Quartas de final – Estados Unidos x Canadá

14h02 – Quartas de final – Inglaterra x França

14h24 – Quartas de final – Austrália x Rússia

14h46 – Semifinal Challenge Trophy – Irlanda x China

15h08 – Semifinal Challenge Trophy – Fiji x Brasil

16h24 – Semifinal 5º lugar

16h46 – Semifinal 5º lugar

17h08 – Semifinal Ouro

17h30 – Semifinal Ouro

17h52 – Decisão de 11º lugar

18h14 – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

19h08 – Decisão de 7º lugar

19h30 – Decisão de 5º lugar

19h52 – Decisão de Bronze (3º lugar)

20h18 – FINAL – Decisão de Ouro (1º lugar)