ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira Feminina encarará a disputa do 11o lugar da etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Sevens na noite deste sábado. As Yaras foram derrotadas pela Rússia no jogo de encerramento da fase de grupos e, com isso, ficaram na última colocação de sua chave. A oponente será a Irlanda, às 22h08, com transmissão ao vivo do Watch ESPN.

Depois de derrotas para Austrália e Estados Unidos, as Yaras fizeram um jogo sólido contra a Rússia. As russas largaram na frente com try de Khamidova, após um passe mascado duvidoso. Zdrokova amplioou na sequência, explorando a lateral brasileira. Porém, Brasil respondeu prontamente com Mulan disparando para o try após grande jogada de Izzy. Já no segundo tempo, Mari Nicolau produziu belo try para as Yaras, com direito a side step letal, mas as russas reagiram imediatamente e conquistaram a vitória com dois tries fulminantes no fim, de Kukina e Myasnikova. 24 x 14.

No grupo brasileiro, a Austrália terminou com o primeiro lugar ao vencer os Estados Unidos em jogão de 19 x 14 que eliminou as Eagles da briga pelo título. Elia Green foi o nome do jogo com os 3 tries australianos (hat-trick!).

No Grupo A, a Nova Zelândia ficou em primeiro lugar ao vencer Fiji em jogo batalhado, com Fluhler (ex Waaka) marcando hat-trick (3 tries) para as Black Ferns. No outro embate, a Inglaterra acabou com a alegria da China, 31 x 00.

Já no Grupo C o Canadá venceu uma batalha de alto nível contra a França por 21 x 19, com 2 tries decisivos de Charity Williams. O resultado classificou as duas equipes, com as francesas avançando como às semifinais como as melhores segundas colocadas. A Espanha, por sua vez, despachou a Irlanda para a disputa contra a última posição diante do Brasil.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4ª etapa Feminina – em Hamilton, na Nova Zelândia

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Cláudia Teles (Niterói), Haline Scatrut (Melina),Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

17h30 – França 31 x 07 Espanha

17h52 – Canadá 24 x 07 Irlanda

18h14 – Estados Unidos 19 x 12 Rússia

18h36 – Austrália 24 x 14 Brasil

18h58 – Fiji 26 x 19 Inglaterra

19h20 – Nova Zelândia 40 x 07 China

23h08 – França 35 x 07 Irlanda

23h30 – Canadá 35 x 05 Espanha

23h52 – Estados Unidos 34 x 07 Brasil

00h14 – Austrália 40 x 12 Rússia

00h36 – Fiji 12 x 17 China

00h58 – Nova Zelândia 40 x 07 Inglaterra

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

16h45 – Espanha 14 x 07 Irlanda

17h07 – Canadá 21 x 19 França

17h29 – Rússia 24 x 14 Brasil

17h51 – Austrália 19 x 14 Estados Unidos

18h13 – Inglaterra 31 x 00 China

18h35 – Nova Zelândia 38 x 21 Fiji

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Fiji, 4 China

Grupo B: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Rússia, 4 Brasil

Grupo C: 1 Canadá, 2 França, 3 Espanha, 4 Irlanda

22h08 – Brasil x Irlanda – Disputa de 11o lugar

22h30 – Espanha x China – Disputa de 9o lugar

22h52 – Fiji x Rússia – Disputa de 7o lugar

23h14 – Estados Unidos x Inglaterra – Disputa de 5o lugar

23h36 – Semifinal – Austrália x Canadá

23h58 – Semifinal – Nova Zelândia x França

03h37 – Disputa de 3o lugar

04h26 – FINAL