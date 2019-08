Hoje o World Rugby confirmou o calendário da Série Mundial de Sevens para a temporada 2019-20, com todas as datas e locais dos torneios dos circuitos masculino e feminino confirmados. O Brasil (campeão da segunda divisão de 2019) estará na elite mundial feminina, que terá seu pontapé inicial em outubro de 2019 e encerramento em maio de 2020.

A Série Mundial de Sevens Feminina foi expandida para 8 torneios, dos quais 6 serão eventos que contarão tanto com o circuito feminino como com o masculino. Apenas as etapas dos Estados Unidos (em outubro, abrindo a temporada feminina) e Canadá (em maio) terão apenas torneio feminino. Com isso, as novidades são os torneios da África do Sul, Nova Zelândia e Hong Kong, que ganharam disputas para as mulheres, ao passo que o Japão não receberá mais etapa. Cada torneio contará com 12 seleções: as 11 seleções fixas da elite mundial e 1 convidada por etapa. As Yaras (a Seleção Brasileira) estarão em todos os torneios.

Já a Série Mundial de Sevens Masculina segue com 10 torneios, tendo início apenas em dezembro de 2019, depois do encerramento da Copa do Mundo de Rugby de 15 jogadores. Cada torneio contará com 16 seleções: as 15 fixas da elite mundial e 1 convidada por etapa. Dos 10 torneios, apenas as etapas dos Estados Unidos, Canadá, Singapura e Inglaterra não contarão com torneio feminino. A novidade é a troca da sede da etapa dos Estados Unidos, que saiu de Las Vegas e foi para Los Angeles (sede dos Jogos Olímpicos de 2028).

A outra novidade é a troca do estádio que recebe a etapa de Sydney, na Austrália. Agora, o sevens terá como casa o recém construído Bankwest Stadium (Western Sydney Stadium), no oeste da cidade.

Não foi confirmado ainda se Hong Kong terá os torneios da segunda divisão masculina e feminina.

Equipes fixas da 1ª divisão mundial para 2019-20:

Feminino (11): Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Rússia e Brasil;

Masculino (15): Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Samoa, África do Sul, Quênia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda;

Calendário: