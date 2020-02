ARTIGO COM VÍDEO – Com transmissão ao vivo do Watch ESPN, teve início nesta sexta (pelo fuso horário brasileiro) na Austrália o Sydney Sevens, 5ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino, com direito a Brasil em campo.

O torneio abriu com uma surpresa: vitória de Fiji sobre os Estados Unidos, com try fijiano na última bola. 19 x 14, pelo mesmo grupo onde está o Brasil (Grupo B).

IN THE FINAL PLAY! @fijirugby women’s score in the last play to cause major upset over USA at the #Sydney7s.#DHLRugby #ImpactMoment pic.twitter.com/yJo86cQGQ5 — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) January 31, 2020



As Yaras estrearam diante do Canadá na sequência e acabaram superadas por uma seleção superior em todos os aspectos: 33 x 10. As canadenses foram dominantes no contato e perfeitas nas movimentações com a bola em mãos, mesmo poupando as principais titulares. O Brasil somou 2 tries em duas corridas pelas pontas, com as velocistas matadoras Bianca e Mulan.

Pelo Grupo A, a líder da temporada, a Nova Zelândia, largou com vitória por 28 x 00 sobre o Japão, que foi bastante competente na defesa durante boa parte do jogo. A Inglaterra, por sua vez, mostrou que segue em evolução, fazendo 33 x 00 sobre a Rússia.

Por fim, no Grupo C, Austrália e França se impuseram sem maiores problemas sobre Espanha e Irlanda, respectivamente, por 33 x 00 e 40 x 14, respectivamente.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Grupo A: Nova Zelândia, Inglaterra, Rússia e Japão

Grupo B: Canadá, Estados Unidos, Fiji e Brasil

Grupo C: Austrália, França, Espanha e Irlanda

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Haline Scatrut (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos 14 x 19 Fiji

19h52 – Canadá 33 x 10 Brasil

20h14 – Inglaterra 33 x 00 Rússia

20h36 – Nova Zelândia 28 x 00 Japão

20h58 – Austrália 33 x 00 Espanha

21h20 – França 40 x 14 Irlanda

01h08 – Estados Unidos x Brasil

01h30 – Canadá x Fiji

01h52 – Inglaterra x Japão

02h14 – Nova Zelândia x Rússia

02h36 – Austrália x Irlanda

02h58 – França x Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji x Brasil

19h07 – Canadá x Estados Unidos

19h29 – Rússia x Japão

19h51 – Nova Zelândia x Inglaterra

20h13 – Espanha x Irlanda

20h35 – França x Austrália

00h08 – Decisão de 11o lugar

00h30 – Decisão de 9o lugar

00h52 – Decisão de 7o lugar

01h14 – Decisão de 5o lugar

01h36 – Semifinal – 1º Grupo A x Melhor 2º

01h58 – Semifinal – 1º Grupo B x 1º Grupo C

05h37 – Decisão de 3º lugar

06h26 – FINAL