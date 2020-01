Coloque na agenda que as Yaras voltarão a campo nesta semana! Nos dias 24, 25 e 26, a Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens encarará a 4a etapa (de um total de 8) do Circuito Mundial de Sevens Feminina na cidade de Hamilton, na Nova Zelândia.

Os jogos começarão no sábado, dia 25, na Nova Zelândia, mas por conta do fuso horário a ação começa na sexta-feira brasileira, dia 24. Todas as partidas terão transmissão ao vivo do Watch ESPN.

O Brasil ocupa hoje o último lugar do circuito e precisa de boa campanha na Nova Zelândia. A equipe está desde dezembro treinando por lá.

Formato novo e polêmico

Atipicamente, o World Rugby mudou o formato de disputas dos torneios no meio da temporada. Em Hamilton, a competição funcionará do seguinte modo:

12 times, divididos em 3 grupos com 4 times cada;

Apenas os campeões de cada grupo e o melhor 2o colocado avançarão às semifinais. Não haverá mais quartas de final;

Os 2 piores 2os colocados disputarão o 5o lugar; Os 2 melhores 3os disputarão o 7o lugar; o pior 3o e o melhor 4o jogarão pelo 9o lugar; e os 2 piores 4os colocados duelarão pelo 11o lugar;

Grupos e favoritas

Grupo A

A Nova Zelândia é a cabeça de chave do Grupo A e grande favorita ao título da etapa. As Black Ferns parecem imparáveis nesta temporada, tendo conquistado os títulos das duas etapas de dezembro, disparando na liderança do circuito;

Fiji e Inglaterra correm por fora na chave, fazendo campanhas fracas na temporada até o momento. Sendo ano de Jogos Olímpicos, a Inglaterra está pressionada a começar a render e o momento da reação é agora;

A China completa o grupo na condição de convidada;

Grupo B

O Brasil está no Grupo B e encarará Austrália, Estados Unidos e Rússia. As Yaras são, no papel, a seleção mais fraca, e jamais venceram australianas ou estadunidenses;

está no Grupo B e encarará Austrália, Estados Unidos e Rússia. As Yaras são, no papel, a seleção mais fraca, e jamais venceram australianas ou estadunidenses; O retrospecto recente do Brasil contra a Rússia é, todavia, interessante e permite às Yaras sonharem em saírem da última posição. No último duelo entre os dois países, em dezembro passado, em Dubai, a Rússia venceu por 22 x 07, mas o Brasil saiu vencedor dos dois duelos anteriores, em 2018 e em 2017;

Austrália e Estados Unidos são as grandes favoritas da chave, com a Rússia correndo por fora. O duelo entre australianas e estadunidenses promete. A Austrália está em 2o lugar na temporada, com 2 vices (na 1a e na 3a etapa) e os EUA em 3o (com o título da 1a etapa da no currículo). Para os dois países, chegar às semis é obrigatório para seguirem na perseguição à líder Nova Zelândia;

Grupo C



Canadá e França são as duas seleções mais fortes do Grupo C e prometem duelo empolgante por vaga às semifinais;

O Canadá está em 4o lugar na temporada, tendo sido vice campeão da 2a etapa. Já a França está em 5o lugar, precisando de todo modo de uma grande campanha em Hamilton para entregar de vez na briga pelo topo e ganhar confiança em ano olímpico. As canadenses venceram as francesas pelo 3o lugar da etapa passada;

Espanha e Irlanda completam o grupo correndo por fora. As duas seleções estão de olho no Brasil na luta contra o rebaixamento e sabem que uma campanha positiva em Hamilton abririam preciosa vantagem na busca pela permanência na elite mundial;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4ª etapa Feminina – em Hamilton, na Nova Zelândia

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e China

Grupo B: Austrália, Estados Unidos, Rússia e Brasil

Grupo C: Canadá, França, Espanha e Irlanda

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Cláudia Teles (Niterói), Haline Scatrut (Melina),Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasilia

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

17h30 – França x Espanha

17h52 – Canadá x Irlanda

18h14 – Estados Unidos x Rússia

18h36 – Austrália x Brasil

18h58 – Fiji x Inglaterra

19h20 – Nova Zelândia x China

23h08 – França x Irlanda

23h30 – Canadá x Espanha

23h52 – Estados Unidos x Brasil

00h14 – Austrália x Rússia

00h36 – Fiji x China

00h58 – Nova Zelândia x Inglaterra

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

16h45 – Espanha x Irlanda

17h07 – Canadá x França

17h29 – Rússia x Brasil

17h51 – Austrália x Estados Unidos

18h13 – Inglaterra x China

18h35 – Nova Zelândia x Fiji

22h08 – Disputa de 11o lugar

22h30 – Disputa de 9o lugar

22h52 – Disputa de 7o lugar

23h14 – Disputa de 5o lugar

23h36 – Semifinal – 1o Grupo B x 1o Grupo C

23h58 – Semifinal – 1o Grupo A x Melhor 2o colocado

03h37 – Disputa de 3o lugar

04h26 – FINAL

Classificação

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 56 16 20 20 Austrália 50 18 14 18 EUA 48 20 16 12 Canadá 44 10 18 16 França 40 14 12 14 Rússia 24 8 10 6 Espanha 22 12 6 4 Fiji 20 2 8 10 Inglaterra 16 4 4 8 Irlanda 11 6 3 2 Brasil 4 1 2 1 Campeão por etapa





11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas