As Yaras já se dirigem à África do Sul para a terceira etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino, que rolará nesse fim de semana (dias 14 e 15) na Cidade do Cabo. Porém, esse não é o único desafio que se avizinha.

Além das 13 jogadores que foram às etapa dos sevens, embarcam no dia 15 para a Nova Zelânndia outras 8 jogadoras, que se somaram às 13 da equipe de sevens para começarem uma nova fase de treinamentos de XV. Entre o dia 15 de dezembro e o 26 de janeiro, a Seleção Brasileira Feminina estará na terra das Black Ferns, onde realizará amistosos de XV de olho no inédito Sul-Americano de março, que valerá pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. A estadia se encerrará com a 4ª etapa do Circuito Mundial de Sevens, que será em Hamilton, na Ilha do Norte da Nova Zelândia.



Convocadas do Brasil para o Sevens: Aline Mayumi “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca dos Santos Silva (Leoas), Byanca Miranda (Melina), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Cássia Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

Convocadas apenas para o XV: Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Camila Gonçalves (Curitiba), Claudia Jaqueline Lopes Teles (Niterói), Dayana Dakar (Niterói), Franciny “Bu” Amaral (Curitiba), Íris Esteves Coluna (Band Saracens), Leticia Medeiros (Jacareí), Shaiane Aguiar (Desterro);