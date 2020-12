Tempo de leitura: 1 minuto

Com a esperança de que a pandemia seja contida em 2021, as grandes seleções do mundo do rugby confirmaram neste mês amistosos para o próximo ano. Springboks contra British and Irish Lions em julho é a grande atração do ano, mas mais duelos de gigantes ocorrerão.

Históricas visitas de Fiji e Itália à Nova Zelândia

Certamente não serão os maiores desafios para os All Blacks, mas a janela de julho verá a Nova Zelândia recebendo três jogos pouco usuais. Nos dias 03 e 10 de julho, pela primeira vez desde 2009, a Itália enfrentará os All Blacks em solo neozelandês. No mesmo mês Nova Zelândia será Fiji, que não visita os All Blacks desde 2011.

All Blacks, Pumas e Teros na Itália

Os All Blacks retribuirão a visita italiana. No dia 06 de novembro, Itália e Nova Zelândia duelarão em Roma, ao passo que no dia 13 os italianos receberão a Argentina e no dia 20 o Uruguai.

Os All Blacks ainda enfrentarão a Irlanda e a França em novembro.

Inglaterra e Escócia receberão Springboks e Wallabies

Se em julho os melhores atletas de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda estarão defendendo os British and Irish Lions, em novembro eles estarão de volta às suas seleções nacionais.

A Inglaterra confirmou que enfrentará em Londres no dia 13 de novembro a Austrália e no dia 20 de novembro a África do Sul. Resta apenas a confirmação de quem os ingleses enfrentarão no dia 6.

Já a Escócia receberá os Wallabies no dia 6 e os Springboks no dia 13, além de mais uma seleção, a confirmar, no dia 20.