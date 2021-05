Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL – o Campeonato Australiano de Rugby League, o rugby de 13 atletas – segue dominado pelo Penrith Panthers, que chegou à sua 8ª vitória em 8 jogos ao vencer o Manly Sea Eagles por 28 x 16. Porém, os Panthers não são o único assunto.



O New Zealand Warriors entrou no G8. O time neozelandês da NRL está mandando todos os seus jogos em solo australiano, em Gosford, mas está vivendo alguns bons momentos na temporada de despedida do craque Roger Tuivasa-Sheck, que migrará em breve para o Union. Os Warriors celebraram 24 x 20 sobre o North Queensland Cowboys e as atenções estão sobre um novo destaque emergindo no time, Reece Walsh.

Os perseguidores dos Panthers também venceram. O Parramatta Eels comemorou 32 x 10 em dérbi do Oeste de Sydney contra o Canterbury Bulldogs (com Sivo e Gutherson marcando 2 tries cada), ao passo que o South Sydney Rabbitohs fez 34 x 20 fora de casa sobre o bom Canberra Raiders, com direito a 2 tries de Alex Johnston.

- Continua depois da publicidade -

Já o Sydney Roosters triunfou por 38 x 04 sobre o Newcastle Knights, em jogo de hat-trick (3 tries) de Josh Morris, enquanto o Melbourne Storm fez 40 x 14 sobre o Cronulla Sharks, com direito a hat-trick de Reimis Smith.

No G8, quem perdeu foi o Gold Coast Titans, que caiu em clássico de Queensland contra o Brisbane Broncos, 36 x 28. Vitória que ergue o moral do gigante Broncos, que busca sair do fundo da tabela. Por fim, o St. George Illawarra Dragons caiu diante do Wests Tigers por 16 x 08.

St. Helens e Wigan são os únicos invictos na Inglaterra

Na Super League inglesa, apenas dois times seguem com 100% de aproveitamento após 5 rodadas: o St. Helens Saints, que venceu o Leigh Centurions (22 x 12), e o Wigan Warriors, que bateu o Hull FC (emocionante 16 x 14), em duelo de invictos. Destaque também para o time francês da liga, o Catalans Dragons, que venceu na Inglaterra o Wakefield Wildcats (38 x 18).













NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Raiders 20 x 34 Rabbitohs

Storm 40 x 14 Sharks

Broncos 36 x 28 Titans

Panthers 28 x 16 Sea Eagles

Bulldogs 10 x 32 Eels

Knights 04 x 34 Roosters

Warriors 24 x 20 Cowboys

Dragons 08 x 16 Wests Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 8 16 Parramatta Eels Sydney 8 14 South Sydney Rabbitohs Sydney 8 14 Sydney Roosters Sydney 8 12 Melbourne Storm Melbourne 8 12 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 8 8 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 8 8 Gold Coast Titans Gold Coast 8 6 Canberra Raiders Canberra 8 6 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 8 6 Newcastle Knights Newcastle 8 6 North Queensland Cowboys Townsville 8 6 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 8 4 Wests Tigers Sydney 8 4 Brisbane Broncos Brisbane 8 4 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 8 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Wigan 16 x 14 Hull FC

Wakefield 18 x 38 Catalans

Leigh 12 x 22 St. Helens

Salford 18 x 28 Castleford

Warrington 50 x 26 Hull KR

Huddersfield 14 x 13 Leeds

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 5 10 Wigan Warriors Wigan 5 10 Castleford Tigers Castleford 5 8 Catalans Dragons Perpignan (França) 5 8 Warrington Wolves Warrington 5 7 Hull FC Kingston-upon-Hull 5 7 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 5 4 Huddersfield Giants Huddersfield 5 2 Leeds Rhinos Leeds 5 2 Salford Red Devils Salford 5 2 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 5 0 Leigh Centurions Leigh 5 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º ao 6º colocados = repescagens para as semifinais;

- 12º colocado = rebaixamento

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?