A madrugada de sábado para domingo será de volta do melhor rugby de seleções. Em Wellington, a Nova Zelândia receberá a Austrália, naquele que é o primeiro jogo tanto de All Blacks como de Wallabies em 2020. É o pontapé inicial para a Bledisloe Cup, a série anual de partidas entre os dois países que terá excepcionalmente em 2020 quatro partidas.

Ainda não foi confirmada transmissão para o Brasil.

Domingo tem Bledisloe Cup! Quem vence o primeiro jogo, 🇳🇿All Blacks ou Wallabies🇦🇺? — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 9, 2020

Tanto Austrália como Nova Zelândia se despediram da Copa do Mundo de 2019 com derrotas para a Inglaterra – a Austrália caindo nas quartas e a Nova Zelândia nas semis. Por mais que a derrota tenha talvez pesado mais do lado neozelandês, aspirante a título, a pressão foi maior do lado australiano, com o país seguindo em verdadeira crise dentro e fora de campo na bola oval. Para piorar a situação australiana, os Wallabies vivem com a pressão de não venceram o título da Bledisloe Cup desde 2002.

A partida marcará a estreia dos treinadores dos dois times. Pelos All Blacks, Ian Foster foi promovido de auxiliar para treinador principal, ao passo que nos Wallabies será a vez de Dave Rennie assumir o comando.

Foster apostou em manter a formação neozelandesa com Beauden Barrett de fullback e Richie Mo’unga de abertura, tendo Aaron Smith de scrum-half. A novidade na linha é a escolha de Jordie Barrett para a ponta, oposto a George Bridge, deixando a sensação Caleb Clarke (possível debutante) no banco. Rieko Ioane foi confirmado de segundo centro, como esperado, ao lado de Jack Goodhue.

No pack, Sam Cane terá o desafio de ser o camisa 7 e capitão da equipe, sendo duplamente provado. A terceira linha neozelandês segue em transformação, tendo Ardie Savea e Shannon Frizell ao lado de Cane, ao passo que a segunda linha será indiscutível, com Tuipulotu e Whitelock formando uma dupla de liderança. Na primeira linha, Tu’ungafasi ganhou a camisa 3 para atuar ao lado de Codie Taylor e Joe Moody, titulares incontestáveis.

A Austrália confirmou Nic White de scrum-half com James O’Connor de abertura, como já vinha sendo antecipado, garantindo experiência ao sistema criativo. Matt Toomua, abertura de origem, jogará com a camisa 12, trazendo uma proposta mais central na criação do time, ao passo que o jovem Paisami é o segundo centro, ganhando a vaga do lesionado Petaia. Tom Banks é a novidade com a camisa 15, tendo o desafio de ser oposto a Beauden Barrett, ao passo que os Daugunu debuta na ponta, oposto ao experiente Koroibete.

Entre os forwards, Pete Samu (em grande fase) e Michael Hooper (sob críticas) formam uma dupla de experiência para a terceira linha, ao lado do jovem promissor Harry Wilson, que pode ter grande impacto na partida. A segunda linha terá Salakaia-Loto com Matt Philp, pela primeira vez como dupla, tendo muito a provar diante de Whitelock e Tuipulotu, ao passo que a primeira linha mescla a juventude de “Thor” Tupou com a experiência de Slipper. Folau Fainga’a como hooker é certeza de muito perigo do lado australiano nos mauls.

Muito se falou na superioridade do Super Rugby Aotearoa sobre o Super Rugby AU em 2020, mas agora será o momento de se efetivamente comparar a situação do rugby dos dois países. Enquanto a Austrália passa por grandes transformações, a Nova Zelândia sugere continuidade. Quem ganhará? Domingo haverá um primeiro diagnóstico.

Dia 11/10 – 00h00 – Nova Zelândia x Austrália, em Wellington

Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Histórico: 166 jogos, 115 vitórias da Nova Zelândia, 44 vitórias da Austrália e 7 empates. Último jogo: Nova Zelândia 36 x 00 Austrália, em 2019 (Bledisloe Cup);

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Sam Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Caleb Clarke;

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Michael Hooper, 6 Harry Wilson, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Noah Lolesio, 23 Reece Hodge;