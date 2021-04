Tempo de leitura: 1 minuto

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), aprovou no último sábado (24.04) as Demonstrações Financeiras e Relatório de Gestão referentes ao ano de 2020 por unanimidade.

Por conta da pandemia da COVID-19, a AGO aconteceu de maneira virtual, através da plataforma Zoom, e contou com a presença de todas as federações estaduais (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e dos dois representantes dos atletas, além de membros da diretoria da entidade.

A publicação da ata com o balanço financeiro e o relatório no site oficial da CBRu ocorrerá após o registro da documentação em cartório. Estão disponíveis no portal de governança todos os balanços da entidade desde sua fundação.

