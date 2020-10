Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmada a tabela de jogos para o Campeonato Sul-Americano “4 Nações” de 2020, que será disputado em Montevidéu, no Uruguai, neste mês.

O Brasil fará sua estreia no dia 17, sábado, contra o Uruguai e encarará no meio da semana, na quarta, dia 21, a Argentina XV. O torneio se encerrará no dia 25 com o Brasil duelando com o Chile.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo app da Sudamérica Rugby, disponível em Google Play e App Store.

- Continua depois da publicidade -

Abaixo você confere os horário dos jogos. A convocação dos atletas que defenderão o Brasil sairá em breve, com a viagem dos Tupis marcada para o dia 9.