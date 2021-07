Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Brasileira Feminina foi a campo na manhã desta quinta e acabou derrota pela França na segunda rodada do torneio feminino de Tóquio. O placar de 40 x 05 foi duro golpe nas pretensões brasileiras de classificação às quartas de final.

O Brasil encara Fiji precisando vencer e por larga margem – a definir, de acordo com os placares dos demais grupos. A França já está garantida nas finais com a vitória.

2ª RODADA

🇧🇷Brasil 05 x 40 França🇫🇷

O Brasil fez novamente um primeiro tempo de qualidade, dominando por completo posse de bola e território, mas sem conseguir criar espaços. A França puniu eficientemente os erros do Brasil, com Ciofani duas vezes e Guérin correndo para os tries das Bleues. 19 x 00.

O Brasil começou bem o segundo tempo com Bianca achando espaço na defesa francesa para correr e fazer o primeiro try brasileiro em Tóquio, mas a França respondeu logo na sequência com try de Guérin novamente, após Thalia salvar momentaneamente as Yaras com belo tackle. Ulutule cravou mais um try para a França, após cobrança rápida de penal, e Jacquet fechou a conta no fim com o último try francês, quando o Brasil já tinha acusado o golpe.

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 2 6 Comitê Olímpico Russo* 2 4 Grã-Bretanha 2 4 Quênia 2 1 Grupo B França 2 6 Canadá 2 4 Fiji 2 4 Brasil 2 2 Grupo C Austrália 2 6 Estados Unidos 2 6 China 2 2 Japão 2 2 Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo A SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo C SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo C SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X C. O. RUSSO Grupo C Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão