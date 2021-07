Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Chile teve tudo para conseguir uma histórica vitória pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Em Montevidéu, os Condores flertaram com o triunfo sobre o Uruguai e até tiveram um try anulado pela arbitragem de vídeo por conta de imagens inconclusivas. No fim, quem venceu foi o Uruguai, 15 x 10, em resultado que classificou o Chile ao mata-mata e deixou a decisão da outra vaga para o duelo entre Uruguai e Brasil no dia 25. O Uruguai lamentou sair de campo sem o bônus e o Chile, apesar do gosto amargo da derrota, celebrou o bônus defensivo, suficiente para carimbar sua classificação.

Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, o Brasil precisará de uma vitória por 8 pontos de diferença para avançar à próxima fase como o 2º colocado da América do Sul. Uma vitória do Uruguai (por qualquer placar) dará a 1ª colocação na América do Sul e deixará o Chile na 2ª posição, eliminando o Brasil.

Até mesmo uma derrota com bônus servirá para o Uruguai, contanto que o Brasil não conquiste o bônus, para evitar o tríplice empate, que levaria a decisão para o saldo de pontos.



O Uruguai fez o primeiro try do jogo com maul finalizado por Germán Kessler, mas o Chile logo passou a ter domínio territorial. O vento foi um problema para os chutadores e Videla perdeu o primeiro penal a favor dos Condores, mas a reação não tardou, fazendo jus à superioridade chilena no jogo de contato, com Videla convertendo penal frontal.

Os Teros foram para cima e tomaram um try incrível de contra-ataque, com o fullback chileno Fernández interceptando passe de Lamanna e correndo mais de 80 metros para o try. O Chile manteve a frente até o intervalo, com maior volume de jogo. O técnico uruguaio do Chile, Pablo Lemoine, transformou os Condores num time competitivo no jogo de contato, como era o Uruguai em 2015, quando Lemoine era o treinador dos Teros.

O segundo tempo, no entanto, se voltou contra os chilenos, com o técnico Esteban Meneses fazendo ajustes no time uruguaio. Os Teros dominaram posse de bola e território no terceiro quarto de jogo e o try da virada saiu com outro maul finalizado por Kessler, que se tornou o segundo hooker com mais tries em jogos internacionais na história do rugby mundial de seleções, com 15 (apenas 1 a menos que Taufete’e, dos EUA).

Depois do try, o Uruguai flertou com o try que liquidaria o jogo, mas o Chile resistiu. E os 15 minutos finais viraram contra os Teros. O Chile teve amplo domínio de posse de bola e território, com o Uruguai resistindo na defesa e cedendo penais em sequência. Os Condores tiveram tudo para fazerem o try da virada, com um pick and go não se tornando try, com o árbitro italiano Piardi optando por não pedir o TMO, aos 70′. Na sequência, o scrum chileno funcionou e o oitavo Escobar rompeu para o try e caiu no in-goal. No entanto,Ormaechea foi mágico e deteve o apoio da bola. O TMO não teve imagem conclusiva para dar o try aos chilenos, apesar do movimento inicial no momento em que o chileno caiu para o try sugeriu bola no chão. O Uruguai cresceu na defesa e Civetta arrancou um penal precioso para os Teros, afastando o perigo.

No fim, o Uruguai ainda entrou de maul para o que seria o terceiro try, mas o apoio também foi impedido, com o Chile salvando seu bônus defensivo. Uruguai 15 x 10, números finais.

15 10

🇺🇾Uruguai 15 x 10 Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Andrea Piardi 🇮🇹 / Assistentes: Gonzalo De Achaval 🇦🇷 ; Gianlucca Gnacchi 🇮🇹 / TMO: Marcelo Pilara 🇦🇷; 🇺🇾Uruguai

Tries: Kessler (2)

Conversões: Berchesi (1)

Penal: Berchesi (1)

15 Rodrigo Silva, 14 Gastón Mieres, 13 Tomás Inciarte, 12 Andrés Vilaseca (c), 11 Nicolás Freitas, 10 Felipe Berchesi, 9 Agustín Ormaechea, 8 Manuel Ardao, 7 Santiago Civetta, 6 Franco Lamanna, 5 Manuel Leindekar, 4 Ignacio Dotti, 3 Diego Arbelo, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Juan Echeverría, 18 Matías Benítez, 19 Juan Garese, 20 Manuel Diana, 21 Eric Dosantos, 22 Felipe Etcheverry, 23 Felipe Arcos Pérez;

🇨🇱Chile

Try: Fernández

Conversão: Videla (1)

Penal: Videla (1)

15 Rodrigo Fernández, 14 Nicolás Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 12 Matías Garafulic, 11 Franco Velarde, 10 Santiago Videla, 9 Marcelo Torrealba, 8 Alfonso Escobar, 7 Ignacio Silva, 6 Martín Sigren (c), 5 Javier Eissmann, 4 Nikola Bursic, 3 Matías Dittus, 2 Augusto Böhme, 1 Javier Carrasco;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant, 17 Iñaki Gurruchaga, 18 Salvador Lues, 19 Augusto Sarmiento, 20 Tomás Orchard, 21 Nicolás Herreros, 22 José Larenas, 23 Iñaki Ayarza;