A NRL – a liga australiana de Rugby League (o rugby de 13 atletas) – tem hoje 16 times. A competição é fechada, sem rebaixamento, e, por isso, o tema da expansão da liga é constante na Austrália.

Na metade de 2021, a NRL deverá finalmente anunciar sua expansão para 17 times, com um novo time a ser escolhido para debutar em 2023. A nova equipe será da região de Brisbane, que hoje conta com apenas um time (o Brisbane Broncos), apesar de ser a terceira maior cidade da Austrália (com mais de 2,5 milhões de habitantes) e ter o League como seu esporte número 1.

Nesta semana, duas candidaturas se uniram: o “Western Corridor” e o “Brisbane Bombers”. Com isso, restaram 3 concorrentes para 1 vaga. Quem são eles e o que representam?

“If they just call themselves the Redcliffe Dolphins they are going to struggle to attract more fans. They have got to be the South Queensland Dolphins or a name that embraces the Sunshine Coast, Toowoomba and out west, which is a growth area.”@NRLcom https://t.co/o1L0EnEMqX

— Brad Walter (@BradWalterSport) February 8, 2021