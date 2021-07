Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Brasil está oficialmente fora da disputa por vaga na Copa do Mundo de 2023. Neste domingo, os Tupis foram derrotados pelo Uruguai, em Montevidéu, por 36 x 13 e estão eliminados.

O Uruguai, com isso, ficou em primeiro lugar na América do Sul e encarará o vencedor de Estados Unidos contra Canadá, valendo vaga na Copa do Mundo. Já o Chile ficou em segundo lugar na América do Sul e encarará o perdedor do duelo entre os norte-americanos, com o vencedor disputando outra vaga na Copa do Mundo contra o perdedor do duelo dos primeiros colocados.



O primeiro tempo foi de gala do Brasil, que dominou o jogo em posse de bola e território, com superioridade no scrum e no breakdown. Os Tupis levaram os Teros aos erros e o Uruguai foi incapaz de propor ou impor seu jogo. Logo no começo, Moisés chutou o primeiro penal para os Tupis, após falhar em drop goal, fazendo jus à superioridade brasileira.

O Uruguai também teve sua chance de empatar com penal, mas Berchesi (em dia péssimo com os pés) errou o chute. Porém, aos 17′, a linha uruguaia funcionou, na primeira tentativa dos donos da casa de abrirem a bola. Na ponta, o fullback Rodrigo Silva recebeu de Vilaseca e cravou o try celeste, abrindo 5 x 3 – com Berchesi jogando fora a conversão.

- Continua depois da publicidade -

A resposta brasileira foi imediata com penal chutado por Moisés e o Brasil seguiu impondo pressão e prevalecendo na batalha de avançados. No entanto, o Uruguai se provou mais eficiente e, aos 31′, os Tupis vacilaram em lateral, com os Teros cobrando rapidamente para Ardao servir o ponta Gastón Mieres, que conseguiu triscar a linha do in-goal antes de ser seguro pela defesa brasileira. Try e Teros em vantagem, 10 x 06 – após outro erro de Berchesi no chute de conversão.

Antes da pausa, no entanto, o Brasil cresceu e, aos 38′, o lateral brasileiro virou um devastador maul que terminou em penal try, colocando os Tupis na frente, 13 x 10. Berchesi ainda desperdiçou penal antes da pausa e o Uruguai foi em desvantagem ao intervalo contra o Brasil pelo segundo ano seguido.

Com Ardao recebendo amarelo no lance do penal try, o Uruguai largou o segundo tempo com um homem a menos e o Brasil simplesmente não soube capitalizar sobre a vantagem numérica. Moisés desperdiçou penal logo após a volta dos vestiários e o segundo tempo foi de domínio absoluto dos Teros, que negaram a posse de bola ao Brasil e cravaram seu terceiro try aos 49′, com Mieres finalizando troca de passes perfeita da linha celeste.

O terceiro try uruguaio abalou o Brasil que não conseguiu mais voltar ao jogo. Aos 59′, Mieres marcou seu hat-trick (tripleta de tries) finalizando outra linha de passes perfeita dos uruguaios, que alcançavam, assim, o ponto bônus.

A situação brasileira se deteriorou aos 65′ com o Uruguai cravando novo try, agora um penal try em maul, que ainda resultou em cartão amarelo a Buda. Foi o golpe fatal. Aos 71′, os Teros emplacaram outro maul, agora finalizado por Echeverría, dando números finais ao marcador: 36 x 13. Jogo de 6 tries a 1, mesmo com o Uruguai jogando abaixo daquilo que se esperava da equipe que chegou aos dois últimos Mundiais.

Com a derrota, segue o jejum de vitória do Brasil sobre o Uruguai, que dura desde 1964.

36 13

🇺🇾Uruguai 36 x 13 Brasil🇧🇷, em Montevidéu

Árbitro: Andrea Piardi 🇮🇹 / Assistentes: Gonzalo De Achaval 🇦🇷 ; Gianlucca Gnacchi 🇮🇹 / TMO: Marcelo Pilara 🇦🇷;

🇺🇾Uruguai

Tries: Mieres (3), Silva, penal try e Echeverría

Conversões: Berchesi (1)

15 Rodrigo Silva, 14 Gastón Mieres, 13 Felipe Arcos Pérez, 12 Andrés Vilaseca (c), 11 Nicolás Freitas, 10 Felipe Berchesi, 9 Agustín Ormaechea, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Ignacio Dotti, 3 Diego Arbelo, 2 Guillermo Pujadas, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Juan Echeverría, 17 Ignacio Péculo, 18 Matías Benítez, 19 Franco Lamanna, 20 Diego Magno, 21 Eric Dosantos, 22 Felipe Etcheverry, 23 Federico Favaro;

🇧🇷Brasil

Try: Penal try

Penais: Moisés (2)

15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 Daniel Sancery, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenorio, 10 Josh Reeves, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Leonel Moreno;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza, 17 Lucas Abud, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Adrio de Melo, 20 Arthur Bergo, 21 Felipinho Gonçalves, 22 Lucas Spago, 23 Laurent Bourda-Couhet;

País Apelido Jogos Pontos Uruguai Teros 2 9 Chile Cóndores 2 5 Brasil Tupis 2 0

América do Norte

04/09/21 – 🇨🇦Canadá x Estados Unidos🇺🇸, em St. John’s🇨🇦

11/09/21 – 🇺🇸Estados Unidos x Canadá🇨🇦, em Glendale (Denver)🇺🇸

3ª fase

🇺🇾Uruguai vs 1º Colocado da América do Norte🇺🇸🇨🇦 (outubro/21)

Vencedor = classificado à Copa do Mundo

4ª fase

🇨🇱 Chile vs 2º Colocado da América do Norte🇺🇸🇨🇦 (outubro/21)

Vencedor = classificado à 4ª fase das Eliminatórias

5ª fase

??/07/22 – 2 jogos (ida e volta) – Perdedor da 3ª fase vs Vencedor da 4ª fase – Vencedor = classificado à Copa do Mundo / Perdedor = classificado à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania – Campeão = classificado à Copa do Mundo