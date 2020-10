Tempo de leitura: 6 minutos

Você sabe que o rugby é um esporte antigo, mas você sabe quais são os esportes coletivos (jogados em equipe) mais antigos do mundo?

O critério aqui para a origem de cada esporte é a data de suas primeiras leis escritas. Ao longo de toda a história, vários jogos foram praticados por sociedades humanas por todo o mundo e podem ser considerados antecessores dos esportes atuais. Porém, o que conta para a lista é a “certidão de nascimento” como “esporte moderno”, o registro escrito de suas leis

Esta lista conta apenas esportes que hoje são profissionais no mundo hoje. Outros esporte, de caráter mais local ou amador, que não estão aqui citados, podem ser anteriores. Um exemplo (como menção honrosa) é o caso do Calcio Storico de Florença, jogado apenas nessa cidade italiana, cujas regras foram registradas no século XVI.



Vamos ao Top 10?

1744 – Críquete- Inglaterra

De todos os esportes coletivos, o mais velho é o críquete, criado na Inglaterra ainda no século XVIII. Os jogos de críquete já eram praticados há muito tempo, sendo que desde a virada do século XVII para o XVIII havia já jogos organizados entre condados e com patronagem de aristocratas locais. Clube foram sendo formados ao longo do século XVIII, com regras sendo escritas pela primeira vez em 1744 no clube Star and Garter. No entanto, foi apenas em 1788 que o Marylebone Cricket Club de Londres escreveu as regras que passariam a ser consideradas referência para o esporte. O críquete criou conceitos e instituições que depois foram replicadas por outros esportes.







1845 – Beisebol – Estados Unidos

Na Inglaterra e Irlanda, jogos similares ao críquete, baseados na ideia de se rebater uma bola. A imigração para os Estados Unidos levou consigo esses jogos, que ganharam popularidade. Em 1845, o Knickebocker Club de Nova York estabeleceu as primeiras regras escritas para o beisebol, a partir de regras anteriores que já circulavam desde os anos 1830s. Nos anos seguintes, regras também seriam escritas na Filadélfia e em Boston, mas as regras novaiorquinas são a base do beisebol moderno.

1845 – Rugby – Inglaterra

No mesmo ano que o beisebol ganhava suas regras nos EUA, na Inglaterra os alunos da escola de Rugby escreviam as primeiras regras para seu football: o Rugby Football, o nosso rugby. A lenda de que Willian Webb Ellis teria inventado o rugby em 1823 é lenda – mas uma importante, que conta um pouco o que era a realidade da época. Quando Webb Ellis era estudante, cada escola inglesa tinha sua própria forma de se jogar football, todas em constante transformação. Foi apenas em 1845 que o Rugby Football se tornou o primeiro football a ter regras escritas (nos anos seguintes, outras escolas escreveriam suas regras).

Na época, Webb Ellis nem era conhecido mais pelos alunos de Rugby… e o futebol da bola redonda nem existia. Cuidado com as lendas!





1859 – Futebol Australiano – Austrália

A corrida em busca de ouro na Austrália levou muitos britânicos para o outro lado do mundo em meados do século XIX. Para lá, eles levaram o gosto por footballs, os jogos com bola. O “pai” do futebol australiano é Tom Willis, ex aluno da escola de Rugby, que levou as ideias do seu football. Porém, na Inglaterra, havia várias formas de se jogar football e, com isso, em solo australiano, as várias influências – e a criatividade local – levaram à criação de um jogo único. Em 1859, o Melbourne Football Club, de Willis, escreveu as primeiras regras para o esporte, também chamado de Aussie Rules Football (o football das regras australianas).



1860 – Lacrosse – Canadá

No século XVII, missionários franceses encontraram no Canadá jogos com bola e tacos com redes sendo jogados entre os indígenas (o nome lacrosse é o nome que os franceses deram a tais jogos, de regras orais, que variavam entre cada nação indígena). O propósito dos jogos de lacrosse variava, de preparação para guerra a rituais religiosos. O conceito europeu de esporte com regras escritas e unificadas se difundiu com a colonização britânica e, com isso, os europeus, que começavam a se interessar pelo jogo indígena, fundaram clubes para praticá-lo. O primeiro foi o Montreal Lacrosse Club que, em 1860, escreveu regras para o lacrosse, “esportificando-o”.





1863 – Futebol – Inglaterra

Depois que a Escola de Rugby escreveu as regras de seu football, outras escolas inglesas fizeram o mesmo e, conforme os jovens deixavam suas escolas, clubes eram fundados para seguirem praticando seus jogos em idade adulta. Como as regras diferiam, a necessidade de se criar regras unificadas para todo o país apareceu e, em 1863, foi fundada a Football Association, cujas regras eram baseadas naquelas usadas pela Universidade de Cambridge. Isto porque nos anos anterior os alunos de Cambridge buscavam regras comuns que permitissem que estudantes oriundos de escolas diferentes pudessem jogar juntos. Com a fundação da Football Association, nasceu o futebol em sua forma moderna, que se tornaria o maior esporte do planeta. Contudo, a unificação não foi completa, já que os praticantes do Rugby não aderiram às regras da Association.



1870 – Polo Aquático – Inglaterra

E que tal jogar esportes nas piscinas? Pois bem, a ideia de se jogar “football” na água se tornou sedutora ao longo do século XIX e nos anos 1850, com a invenção das bolas flutuantes de borracha, os ingleses começaram a jogar o “water rugby“. O nome foi trocado para “water polo” (a palavra “polo” foi importada da Índia, de onde vinha a borracha, e significava “bola”) e, em 1870, as primeiras regras para o novo esporte foram escritas pela London Swimming Association.



1874 – Hóquei sobre a Grama – Inglaterra

Ao mesmo tempo que os britânicos jogavam seu críquete e seus footballs, o hóquei (hockey) também ganhava espaço. A prática de jogos com tacos sendo usados para conduzir a bola era antiga e deu origem a jogos diferentes na Inglaterra (hockey), na Irlanda (hurling) e na Escócia (shinty). Do mesmo jeito que os footballs, formas de hockey foram introduzidas nas escolas britânicas no século XIX e, em 1874, o Teddington Hockey Club, originalmente de críquete, escreveu as regras para o hóquei inglês.



1876 – Futebol Americano – Estados Unidos

A chegada dos footballs (rugby e futebol) aos Estados Unidos e Canadá nos anos 1860s, após a Guerra Civil, levou a partidas regras variadas – como também ocorria em terras britânicas. Porém, por estar fora do Império Britânico, longe das federações que organizavam rugby e futebol, os EUA puderam livremente experimentar com as regras de seu football. Em 1876, as universidades de Princeton, Harvard e Columbia (às quais em 1879 se somou Yale) criaram a Intercollegiate Football Association, adotando as regras inglesas do rugby. No entanto, desde 1876, as regras do rugby sofreram adaptações e em 1880, por novas mudanças introduzidas por Walter Camp (o “pai” do futebol americano), o jogo americano já estava devidamente distinguido do rugby inglês.



1877 – Hóquei no Gelo – Canadá

A prática de hóquei viajou o Atlântico e desde o século XVIII experiências de hockey (jogos com taco e bola) em lagos e rios congelados se tornaram comuns. Foi no Canadá, em 1876, que as regras escritas para o hóquei sobre a grama na Inglaterra passaram a ser aplicadas para jogos no gelo e, no ano seguinte, os estudantes da universidade de McGill (em Montreal) adaptaram as regras para a realidade da patinação no gelo, publicando suas regras no jornal.



Outros:

1887 – Futebol Gaélico – Irlanda

1891 – Basquete – Estados Unidos

1895 – Vôlei – Estados Unidos

1895 – Rugby League – Inglaterra

1906/1917 – Handebol – Dinamarca/Alemanha