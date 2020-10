Tempo de leitura: 1 minuto

O evento ocorrerá na próxima terça-feira, 13 de outubro, às 20h com a fisioterapeuta do Vem Ser Pelotas, das Seleções Juvenis Femininas de Rugby do RS e Mestre em Fisioterapia, Camila Ferro, juntamente com as acadêmicas de Fisioterapia Eduarda Pinto e Yasmin Correa, tendo como mediação as atletas do San Diego Rugby Caroline Conter e Estêfani Favaron.

Na última semana, 07 de outubro (quinta-feira), tivemos a Roda de Conversa #9 com as convidadas Drika Zimmermann (Lanceiros Negros), Daniela Bagatini (Atlântico Sul), Jaqueline Deon (Guasca Rugby), representantes dos times do RS que não participaram das últimas edições do CGR7’s, mas ajudaram a escrever a história do rugby feminino no RS, foi uma ótima noite de troca de experiências.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #6 – Liberação Miofascial:

https://forms.gle/ z4ccndUwSB5cc8Hi9