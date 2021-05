Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Congresso Nacional de Categorias de Base da Confederação Brasileira de Rugby começa nesta sexta-feira e se encerra no domingo. Entre terça e quinta, rolaram também três lives de aquecimento para o Congresso.





Abaixo, você pode assistir aos debates pré-Congresso e também pode conferir a programação completa do evento.









28.05 – Sexta-feira

Abertura – Congresso Nacional das Categorias de Base (objetivo, importância e impacto à comunidade) – 18h às 19h

Mediador: Victor Ramalho

Participantes: Mariana Miné, Martin Jaco, Fabian Maggiiore e Renato Occhionero

Online: Youtube / Facebook CBRu

Projeto Nina Rugby: fomento do rugby feminino no Brasil – 19h15 às 20h15

Mediador: Maria Mikaela – Mika

Participantes: Leandro Gevaerd, Camila Borges, Leca Jentzsch, Beatriz Futuro, Andressa Contreras

Online: Youtube / Facebook CBRU

29.05 – Sábado

Formação de treinadores – 9h às 10h30

Mediador: Mauricio Migliano

Participantes: Taciana Pinto (COB) e Larissa Galatti

Online: Youtube / Facebook CBRU

Captação e retenção de jogadores: Debate de estratégias para clubes – 12h às 14h

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Charrua (Maria Roberta Gondim) e Curitiba (Leonardo Fialho Crema)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Papel dos pais/responsáveis no processo de desenvolvimento do atleta – 14h30 às 16h30

Mediadora: Maria Mikaela

Participantes: Silvia Pires (CBRU), Cristiane Marconi Costa (SESI)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Propostas de formação curricular – 17h às 18h30

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Jaqueline de Faria França Leite (SESI) e Mauricio Coelho (São José Rugby)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Mesa redonda do Núcleo de desenvolvimento: Debate sobre os temas do dia – 19h às 20:30

Participantes: Staff do Desenvolvimento

Online: Youtube / Facebook CBRU

30.05 – Domingo

Formação de árbitros de rugby e impacto nas categorias de base – 9h às 10h30

Mediador: Xavier Vouga

Participantes: Natasha Olsen, Bruno Sadenberg, Marcel Santos, Flavio Santos

Online: Youtube / Facebook CBRU

Competições nas categorias de base: modelos e estruturas – 11h às 12h

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Renato Occhionero, Maria Mikaela e Leandro Gevaerd

Online: Youtube / Facebook CBRU

Perspectivas das seleções juvenis – 12h30 às 13h30

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Rafaela Turola, Julio Faria, Daniel Danielewicz

Online: Youtube / Facebook CBRU

Fechamento do Congresso Nacional do Rugby de Base – 14h às 15h

Mediador: Victor Ramalho

Participantes: Mariana Mine, Renato Occhionero, Barbara Pichot e Fernando Del Castillo (SAR)

Online: Youtube / Facebook CBRU