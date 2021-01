Tempo de leitura: 2 minutos

DavARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália, viveu mais uma rodada de clássicos nacionais, que resultaram numa briga por liderança de arrepiar.

O grande clássico da rodada na Irlanda foi entre Leinster e Ulster, os dois melhores times do momento. O Leinster se reergueu de derrota na semana passada e voltou a ser favorito para o topo do grupo ao vencer por 24 x 12. Vitória incontestável do time de Dublin, que acabou com a invencibilidade do Ulster em jogo de 4 tries sem resposta. Dave Kearney, Cronin, Henshaw e Tracy cruzaram o in-goal para os donos da casa.



Líder do Grupo B, o Munster prevaleceu em duelo crucial contra o Connacht fora de casa. 16 x 10, com Chris Farrell marcando o try crucial para o Munster no primeiro frente. Hanrahan arrematou mais 3 penais para o Munster e apenas no finzinho o Connacht reagiu com o try de Sullivan, que assegurou ao menos o bônus aos anfitriões.



Em Gales, Ospreys e Cardiff Blues triunfaram nos clássicos. Os Ospreys venceram fora de casa os Dragons por 28 x 20. Othen, aos 76′, cravou o try decisivo para o time de Swansea.



Já os Blues triunfaram em casa sobre os Scarlets por 29 x 20. Os visitantes se colocaram em vantagem no segundo tempo quando Kalamafoni cruzou o in-goal aos 57′, mas o try de Tomos Williams aos 65′ e 2 penais de Evans no fim deram a virada para Cardiff.



Na Itália, a festa foi toda do Zebre, que pela primeira vez em sua história emplacou a terceira vitória seguida sobre o Benetton. 22 x 18 no dérbi italiano, com Maxime Mbandà sendo o homem do jogo ao fazer o try decisivo para o time de Parma.



O único jogo adiado foi o clássico escocês entre Glasgow e Edinburgh – e o motivo não foi a pandemia. O adiamento se deu por conta da neve que caiu no país.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Leinster 24 x 12 Ulster

Dragons 20 x 28 Ospreys

Cardiff Blues 29 x 20 Scarlets

Connacht 10 x 16 Munster

Zebre 22 x 18 Benetton

Glasgow x Edinburgh – adiado

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 11 46 Leinster Irlanda Dublin 9 41 Ospreys Gales Swansea 10 22 Dragons Gales Newport 9 14 Zebre Itália Parma 10 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 9 11 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 9 37 Connacht Irlanda Galway 9 26 Scarlets Gales Llanelli 10 24 Cardiff Blues Gales Cardiff 11 22 Edinburgh Escócia Edimburgo 8 14 Benetton Treviso Itália Treviso 9 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);