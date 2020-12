Tempo de leitura: 1 minuto

Outro caso de violência envolvendo jogadores de rugby foi noticiado nesta semana na Argentina. Em Córdoba, um grupo de jogadores do Tala Rugby Club agrediu um jovem a pancadas em uma festa, em caso que remeteu ao do assassinato no começo do ano por outro grupo de jogadores de rugby. Após aquele caso, a União Argentina de Rugby lançou um programa educativo que visa à mudança cultural do esporte no país, o “Rugby 2030, hacia una nueva cultura”, cujo objetivo é reconhecer, responsabilizar e erradicar a violência envolvendo rugbiers.

Novamente, o caso em Córdoba obrigou a UAR a se manifestar, repudiando o ocorrido e frisando seu comprometimento com o programa lançado. De todo modo, o caso reforçou um momento de foco negativo em cima da modalidade no país.