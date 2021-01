Tempo de leitura: 1 minuto

O hooker argentino Julian Montoya, de 27 anos, havia sido anunciado como nova contratação do Western Force, da Austrália, para o Super Rugby AU de 2021. No entanto, o jogador com 55 jogos pelos Pumas assinou agora com o Leicester Tigers, da Inglaterra.

A reviravolta no caso se deu por problemas burocráticos para seu visto de trabalho na Austrália. Montoya já estava cumprindo quarentena em solo australiano quando tomou a decisão de fechar com os ingleses.

- Continua depois da publicidade -

Ranger volta ao Super Rugby

Ponta de 34 anos, com 6 jogos pelos All Blacks entre 2010 e 2013, Rene Ranger voltou ao Super Rugby. O neozelandês fez carreira na Europa e Japão, tendo defendido o Sunwolves no Super Rugby 2019. Em 2020, Ranger jogou pelo Colorado Raptors na MLR norte-americana e jogou no segundo semestre a Mitre10 Cup neozelandesa pelo Northland. Agora, Ranger foi confirmado como novo reforçado dos Crusaders para o Super Rugby Aotearoa.

A última vez que o jogador disputou o Super Rugby foi em 2017 pelos Blues.

Weir volta ao rugby escocês

Já no PRO14, a novidade é Duncan Weir assinando contrato com o Glasgow Warriors. O abertura de 29 anos estava no Worcester, da Inglaterra, e tem no currículo 28 jogos pela seleção escocesa.

Por sua vez, o Edinburgh, o outro time escocês do PRO14, confirmou a contratação de James Lang, centro de 25 anos com 5 jogos pela Escócia.